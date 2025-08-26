San Isidro amplía su red de Ojos en Alerta con capacitaciones en la vía pública

El Municipio de San Isidro montó un domo en la plaza Hipólito Yrigoyen, a metros del edificio municipal, donde se realizan capacitaciones para que los vecinos puedan denunciar hechos de inseguridad a través de WhatsApp. Funcionará durante un mes y buscan seguir ampliando la red que ya cuenta con 15.000 personas adheridas.

Con el objetivo de que los vecinos se puedan capacitar rápidamente para sumarse al programa de seguridad Ojos en Alerta, el Municipio de San Isidro instaló un domo con una pantalla gigante en la plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada en la avenida Centenario 77.

Este tipo de estructura, que permite transformar una carpa en un aula de capacitación portátil, fue ideada por el municipio para brindar capacitaciones exprés de Ojos en Alerta en menos de cinco minutos. Funciona de lunes a viernes de 9 a 14 hs y pueden ingresar hasta 10 personas.

Además los participantes podrán evacuar sus dudas con un especialista en el domo. El programa de prevención Ojos en Alerta permite a los usuarios comunicarse directamente con una telefonista del Centro de Operaciones Municipal (COM) para reportar incidentes en tiempo real.

Desde el municipio señalaron que la propuesta está pensada para aquellos vecinos que no disponen de tiempo para asistir a capacitaciones grandes de 40 minutos, ya sea porque trabajan, estudian o tienen que cuidar a algún familiar. para capacitarse. “Este medio es ágil, rápido y directo para llegar a más vecinos y fortalecer la seguridad local”, indicaron.

Las alertas de Ojos en Alerta por WhatsApp son recibidas por los operadores del COM, quienes realizan un seguimiento del episodio a través de las distintas herramientas de videovigilancia y asisten a los vecinos enviando un móvil policial, una ambulancia, alguna unidad de defensa civil o brindando la respuesta pertinente a la circunstancia. La herramienta se destaca por su eficacia en la detección de delitos y su contribución a la prevención. Según datos oficiales, las patrullas municipales tardan cinco minutos en llegar al lugar de la alerta, lo que permite una respuesta rápida ante emergencias.

“Ojos en Alerta” refuerza el sistema de seguridad municipal, que incluye 134 móviles, 46 motos y 1293 cámaras, todo conectado al Centro de Operaciones Municipal para una cobertura total, las 24 horas. Actualmente el municipio está instalando 2100 nuevas cámaras de videovigilancia de última generación con resolución 4K, lo que duplicará el sistema actual. También avanza la colocación de 170 cámaras con lectora de patente conectadas a la base de datos de vehículos con pedido de secuestro (SIFCOP) que permitirán cerrar el anillo digital.