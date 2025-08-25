Julio Zamora: “Hay que trabajar para que su horizonte sea mucho mejor y para que no paguen injustamente las variables del ajuste”

“Hay adultos mayores que deben recurrir a sus hijos para tener un plato en la mesa o comprar los medicamentos. Eso habla de la insensibilidad del Gobierno nacional a la hora de mirar lo que le sucede a las personas”, lo afirmó el intendente de Tigre, en el marco de un encuentro con representantes de instituciones del distrito.

En Tigre centro, el intendente Julio Zamora, en compañía de la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezó un agasajo del Municipio para los más de 35 centros de jubilados que tiene el distrito. Allí, aseguró: “Vamos a trabajar para que su horizonte sea mucho mejor y no que paguen injustamente las variables del ajuste”.

“Hay adultos mayores que deben recurrir a sus hijos para tener un plato en la mesa o comprar los medicamentos. Eso habla de la insensibilidad del Gobierno nacional a la hora de mirar lo que le sucede a las personas. Todos los miércoles vemos a los jubilados haciendo reclamos por sus salarios, el cual ha perdido más del 50% del poder real. Por eso estamos cerca, escuchándolos y acompañándolos en este crítico contexto”, continuó Zamora.

Y culminó: “Hay un deterioro de salarios que hace que se provoque incertidumbre y miedo en la gente que no puede o le cuesta llegar a fin de mes. Lo que planteamos es poder transmitir un horizonte de futuro mucho mejor para los jubilados y que no sean los que tengan que pagar los platos rotos”.

La actividad – organizada en el Centro de Jubilados y Pensionados 2 de Abril – se llevó adelante en horas de la tarde e incluyó una merienda. El jefe comunal pasó por cada mesa para dialogar con las y los vecinos sobre sus necesidades y comentarle los proyectos de la gestión de cara a los próximos años, como el futuro Hospital de Alta Complejidad de Adultos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Nos encontramos con nuestros adultos mayores para dialogar y escuchar de primera mano cómo se sienten en este momento. El objetivo que tenemos como Municipio es seguir fortaleciendo el funcionamiento de estos centros de jubilados que son un pilar para ellos. El intendente Julio Zamora está muy al pendiente de toda la crisis que están atravesando y por eso nos pide esto: cercanía y acompañamiento”.