Miles de personas disfrutaron la Feria del Libro Regional de San Fernando

La Secretaria municipal Eva Andreotti compartió el acto inaugural de la 2da edición del gran evento literario en el Paseo Cultural Otamendi. Hasta el domingo 24/8 a las 20h permanecerá abierta con entrada gratuita a charlas, atracciones y exposiciones de autores, editoriales, librerías y bibliotecas.

En el amplio hall del nuevo Teatro Otamendi de San Fernando se encuentra la 2da edición de la Feria del Libro Regional, una propuesta del Municipio de San Fernando para acercar el arte literario a la comunidad. Con entrada libre y gratuita, de 13 a 20h, el domingo 24 de agosto será el último día de este evento ubicado en Sarmiento 1477, San Fernando.

Desde su inauguración el pasado viernes 22/8 miles de personas ya la recorrieron y admiraron stands de escritores, editoriales, librerías, bibliotecas y más. También de presentaciones de libros, charlas con importantes exponentes de la literatura, talleres, una muestra artística en el Palacio Belgrano.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti -candidata a concejal en las próximas elecciones-, participó del evento inicial e invitó a los vecinos a “ver el talento de los escritores sanfernandinos, comprar sus libros y disfrutar de la cultura”.

En el acto inaugural fue acompañada por el Secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia; el Director Gral. de Cultura, Rony Rodríguez Núñez; y más funcionarios municipales, Concejales y Consejeros Escolares.