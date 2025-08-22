San Isidro celebra este domingo el Día del Niño en los campos de deportes municipales

Este 24 de agosto, de 14 a 17 hs, habrá un montón de actividades abiertas a la comunidad, para toda la familia y en todos los barrios. También se realizará una barrileteada en el Museo del Juguete.

El domingo 24 de agosto, de 14 a 17 h, San Isidro celebrará el Día del Niño en los campos de deportes municipales. Habrá actividades, juegos y shows, en todos los barrios y de forma simultánea. En caso de lluvia se reprograma para el domingo 31 de agosto

“Será una jornada para celebrar por y con los niños, y con las familias como protagonistas centrales. Habrá mucho para hacer, divertirse y compartir cerca de cada casa, en todos los barrios y en forma simultánea”, adelantó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

En los Campos N° 1, 2, 4, 5 y 6 se montará una pequeña kermese con juegos para probar puntería y divertirse, y también habrá juegos inflables, música en vivo y sorpresas varias. A su vez, PintArte desplegará atriles a la altura de los más chicos y pondrá todos los materiales necesarios para liberar la imaginación, crear y pintar.

El área de Educación desembarcará con un stand donde ofrecerá información a los vecinos acerca de la oferta educativa de los doce Jardines de Infantes municipales y sobre la preinscripción para el ciclo lectivo 2026. Además, habrá otro stand con ¡Superlectores! y sus actividades lúdicas que estimulan y fortalecen la alfabetización.

El área de Salud estará presente en los Campos N° 1, 2 y 4 con folletería sobre distintos servicios y médicos odontólogos que ofrecerán obras de teatro itinerantes.

Por su parte, el Museo del Juguete organizará en su sede de Lamadrid 197, Boulogne, su tradicional barrileteada “Viento a favor” que comenzará a las 14 h con un taller de intervención de cometas de papel aportados por el propio museo. Es una actividad dirigida a niños desde los cuatro años acompañados de un adulto y con cupos limitados que se retiran en la recepción del museo a partir de las 14 h. Luego, a las 15 h, será el momento de caminar hasta el vecino Campo de Deportes N° 3 para remontar tanto los barriletes intervenidos en el taller como los que cada uno quiera llevar desde su casa.

Campos de deportes que participan de los festejos:

* Campo de Deportes N° 1: Intendente Neyer 1220, Beccar

* Campo de Deportes N° 2: Gurruchaga 2020, Boulogne

* Campo de Deportes N°3: Lamadrid 197, Boulogne

* Campo de Deportes N°4: Córdoba 2055, Martínez

* Campo de Deportes N°5: Perito Moreno 2500, Villa Adelina

* Campo de Deportes N°6: Av. del Fomentista y Roque Sáenz Peña, San Isidro.