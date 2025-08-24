En el HCD, la Mesa de Diálogo Interreligioso del Municipio de Tigre realizó un encuentro de reflexión

El Gobierno local llevó adelante una jornada de intercambio, donde referentes de distintos cultos aportaron su visión para seguir construyendo una comunidad más comprensiva y solidaria. Estas reuniones tienen como objetivo debatir las problemáticas actuales de la comunidad y exponer el trabajo realizado a lo largo del año.

El Municipio de Tigre llevó adelante un nuevo encuentro de reflexión e intercambio de la Mesa de Diálogo Interreligiosa. Durante la jornada, los presentes dialogaron y dieron su punto de vista de cómo construir y aportar para que en la comunidad predomine la convivencia sana a través del diálogo.

La jornada – realizada en el Honorable Concejo Deliberante – contó con la presencia de la concejala Cecilia Ferreira y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora. Allí, se hizo un debate entre los referentes de los distintos cultos y cada uno, además, expuso distintos puntos para poder llegar a confluir en una comunidad que sea más comprensiva y solidaria.

También, se realizó un repaso de las labores ejecutadas y subrayaron la importancia del acompañamiento del Gobierno local. Asimismo, se renovó el compromiso de mantener una agenda conjunta de actividades para abordar diversas problemáticas en los barrios del distrito.