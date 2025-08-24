Julio Zamora inauguró el Polideportivo N° 19 José “Bocha” Marrero en General Pacheco

El intendente de Tigre encabezó el evento donde presentó la primera etapa del espacio, que consta de un natatorio semi-olímpico cubierto con techo corredizo, vestuarios, sala de máquinas y consultorios. “Estamos cumpliendo con un mandato vecinal, surgido de reuniones que realizamos con la comunidad en los barrios”, señaló Zamora.

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró la primera etapa del Polideportivo N° 19 José “Bocha” Marrero junto a cientos de vecinos y vecinas. Allí, resaltó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura deportiva, un eje vital para el fortalecimiento de la comunidad.

“Presentamos este Polideportivo con pileta semi-olímpica para darle mejor calidad e infraestructura a los jóvenes y adultos de General Pacheco. Estamos cumpliendo con un mandato vecinal, surgido de reuniones que realizamos con la comunidad en los barrios. Tiene que ver con un derecho de inclusión que tiene la ciudadanía de acceso al deporte, la cultura y la educación”, expresó Zamora.

Y agregó: “Nuestra política está orientada a ir desde la periferia hasta el centro para lograr que el progreso del Municipio arranque por los márgenes. Venimos de realizar inauguraciones muy importantes como el Hospital de Medicina Cardiovascular; eso habla de que hay acciones que son la contracara de un Gobierno nacional que se retira de sus funciones básicas. La comunidad con mucho esfuerzo y participación hace que el Estado local esté presente”.

En su palabras, además, el jefe comunal agradeció la presencia de los familiares de José “Bocha” Marrero y dijo: “Es un homenaje a un vecino que fue concejal, presidente del Club Pacheco y una persona muy comprometida por su comunidad”. Marrero tuvo su rol en el legislativo local entre 1995 y 1999 y formó parte de comisiones directivas de instituciones históricas de la ciudad.

El nuevo natatorio municipal – ubicado en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes – consta de un total de 800m2 que incluye una pileta semi-olímpica con techo corredizo, vestuarios, sala de máquinas y consultorios médicos. En el transcurso del evento, Zamora dirigió unas palabras a los presentes y posteriormente realizó el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de una placa alusiva.

Acto seguido, las autoridades y vecinos realizaron una recorrida por el flamante espacio y disfrutaron de una demostración por parte de alumnos y alumnas. “Estamos felices por esta inauguración. Lo que pretendemos es seguir mejorando la infraestructura de todos los centros deportivos para brindar mejores instalaciones a nuestros vecinos”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Vivimos un día de mucha emoción con la presentación del Polideportivo N°19 en General Pacheco. Sin dudas que esto eleva el nivel del deporte en el Municipio de Tigre. Por supuesto esta obra es una muestra de la importancia que el intendente Julio Zamora le da a esta área que es fundamental para transformar la vida de muchos jóvenes y adultos. Este establecimiento nació de las reuniones vecinales y eso habla de la escucha atenta que tiene esta gestión”.

Cabe destacar que la segunda etapa del proyecto deportivo contempla la construcción de gimnasios cubiertos, en los cuales se podrán realizar deportes indoor como: yoga, pilates, crossfit, entre otros.

Al respecto, Graciela, viuda de José Marrero, se mostró emocionada y agradecida por el nombramiento del Polideportivo y dijo: “Él siempre trabajó por los vecinos de General Pacheco, con un compromiso admirable. Esto es algo espectacular, parece de otro país. La frase de ‘Tigre es mi vida’ lo define a José. Porque para él era así.