Juan Andreotti inauguró un nuevo Centro de Rehabilitación y Kinesiología municipal

Cuenta con una pileta especial para rehabilitación y la última tecnología, y sumó la atención de niños desde 12 años y las especialidades geriátrica, deportiva y cardiovascular, duplicando su capacidad de atención. “Entre todos los vecinos invertimos para cuidar a nuestra comunidad, en tiempos donde no se cuida la salud de los argentinos; seguimos esforzándonos para que las vecinas y vecinos de San Fernando tengan el mejor sistema de salud pública posible”, dijo el Intendente Juan Andreotti.

El Municipio de San Fernando inauguró el nuevo Centro de Rehabilitación y Kinesiología -sito en Besares entre Av. Avellaneda y Quintana, Virreyes, al lado del Polideportivo N°11- que cuenta con una pileta especial y la última tecnología en rehabilitación, con la atención del un excelente plantel profesional en un mayor espacio que permitirá atender a más vecinos que en el Hospital Municipal.

Luego del acto inaugural encabezado por el Intendente Juan Andreotti y de la recorrida de las flamantes instalaciones, el Jefe Comunal destacó: “Este nuevo Centro de Rehabilitación y Kinesiología es un verdadero orgullo para los sanfernandinos. Entre todos los vecinos seguimos invirtiendo para cuidar a nuestra comunidad; en estos tiempos donde no se cuida la salud de los argentinos, seguimos esforzándonos para que las vecinas y vecinos de San Fernando tengan el mejor sistema de salud posible”.

“En todos estos años, hicimos un gran cambio en el sistema de salud municipal con el nuevo Hospital municipal, el Hospital Oftalmológico, el Centro Odontológico, y los 15 Centros de Salud que atienden diferentes especialidades. Hoy, este Centro de Rehabilitación y Kinesiología con su pileta propia, nos permitirá aumentar al doble la cantidad de pacientes que se pueden atender con la última tecnología. Pido a todos los vecinos que lo cuidemos, para que entre todos sigamos cuidando a San Fernando invirtiendo en la salud de los sanfernandinos”, concluyó el Intendente.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien acompañó al Intendente, expresó: “Este Centro de Kinesiología Municipal atenderá más vecinos que acudían al Hospital Municipal. Es geriátrico, deportivo y cardiovascular, y cuenta con una pileta especial para rehabilitación. Agradecemos a nuestras vecinas y vecinos, porque esto lo podemos hacer con el esfuerzo de una comunidad que quiere crecer y mejorar sus servicios, así que estamos muy orgullosos de esta inauguración”.

Y el Secretario de Salud, Marcelo Campos, agregó: “Este servicio en el Hospital Municipal San Cayetano tenía 130 metros cuadrados. Hoy disponemos de un espacio cuatro veces mayor para atender mucho más rápido y con más servicios. Además incorporamos hidroterapia, que es el ejercicio de pileta para quienes lo requieran, como también la atención a niños a partir de los 12 años, que antes no teníamos; kinesiologías deportiva, geriátrica y cardiovascular, y RPG que es el registro postural de las personas. En este edificio trabajarán 18 kinesiólogos permanentes en dos turnos, con equipamiento de última generación para la recuperación de la musculatura y la movilidad. Para nosotros es un gran desafío, porque como dijo el Intendente Andreotti, podremos brindar a los vecinos más servicios de calidad”.

Campos finalizó recordando que, para acceder a los servicios, deben concurrir a Besares 2172, detrás del nuevo Poli 11, ex club “Piñeyro” derivados con orden médica, presentando su DNI con domicilio en San Fernando. Consultas al tel. (11)7109-5732. [email protected] La atención con turnos es de lunes a viernes de 8 a 19 hs.