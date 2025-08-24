Importantes Noticias de  José C. Paz

Obras y acciones en el distrito de la zona noroeste del Gran Buenos Aires

(*) Mario Ishii refuerza la seguridad en José C. Paz con la entrega de 40 nuevos móviles policiales

El intendente municipal de José C. Paz y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, encabezó la entrega de 40 nuevos móviles policiales, fortaleciendo la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y reafirmando el compromiso de su gestión con el cuidado de los vecinos.

En el marco del Programa de Fortalecimiento del Equipamiento Policial, se incorporaron 10 automóviles 0 km Fiat Cronos (8 negros y 2 grises) para la Patrulla Urbana Municipal, 10 camionetas Volkswagen Amarok 0 km 4×4 para la Patrulla Urbana Municipal, 14 camionetas Volkswagen Amarok 0 km 4×4 para la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 6 motos 0 km para la policía bonaerense.

Durante el acto, Ishii subrayó: “La seguridad de los vecinos es una prioridad de nuestra gestión, y este equipamiento significa un paso adelante en la protección y el cuidado de todos los paceños”.

El jefe comunal estuvo acompañado por autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires como el Jefe de Gabinete Néstor Nazabal e Ignacio Hernán Pacho, Subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional; de la Superintendencia de Zona AMBA II de la Policía Bonaerense, Comisario Mayor Javier Specia; el Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz, el Comisario Mayor Mario Villares; el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla y el Interventor de la Secretaría de Seguridad de José C. Paz, Miguel Narváez.

“Compromiso con la comunidad, con esta incorporación, la gestión de Mario Ishii garantiza que cada barrio de José C. Paz cuente con móviles destinados a la prevención, consolidando el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial”, destacó Ishii

(*) Mario Ishii recorrió la expo distrital de educación jóvenes adultos

El intendente municipal de José C. Paz y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, recorrió la “Muestra Distrital de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores”, un espacio que reunió experiencias, trabajos y la amplia oferta educativa que sostiene la modalidad en el distrito.

El encuentro, realizado en el playón del Mercado Concentrador de José C. Paz, contó con la participación de más de 100 stands que reflejaron el esfuerzo colectivo de estudiantes, docentes y equipos directivos. La muestra demostró que el derecho a aprender no tiene edad y que la educación de jóvenes y adultos es un motor de inclusión, participación y transformación social.

Ishii compartió con estudiantes de todas las edades, recorrió los talleres y producciones, dialogó con docentes y se tomó fotografías con los equipos, reafirmando su acompañamiento a una modalidad que es símbolo de oportunidades y superación.

La muestra fue organizada en conjunto con la Dirección Municipal de Fines 2, la Dirección General de Envión de la Secretaría de Gobierno y la participación de inspectores de educación de distintos niveles, en los que acompañaron el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el Jefe Distrital de Educación Adrián Martínez; la coordinación regional de FINES de la Provincia de Buenos Aires; la Directora municipal de FINES 2 Gladys Arriola; las directoras del programa ENVIÓN, Lidia Parisi y Alondra Sosa y la Secretaria de Asuntos Docentes, Hilda Amaya.

La jornada también incluyó presentaciones artísticas, música, juegos y expresiones culturales que convirtieron la muestra en un verdadero encuentro comunitario, celebrando la educación como derecho y como puente hacia una sociedad más justa e inclusiva, demostrando los valores de la distinción otorgada por UNESCO de José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje, un compromiso que impulsa a seguir trabajando para que la educación, la cultura y el conocimiento estén al alcance de toda la comunidad paceña.

(*) Mario Ishii inauguró el Polideportivo Municipal de alto rendimiento

Mario Ishii, dejó formalmente inaugurado el Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento, “una obra histórica que consolida a la ciudad como referencia regional en materia de infraestructura deportiva”, sostuvo el primer mandatario municipal.

El nuevo complejo fue diseñado para nuclear a deportistas de alto nivel, ofreciendo instalaciones modernas y la capacidad necesaria para el entrenamiento de diferentes disciplinas. De esta manera, la gestión municipal sigue ampliando las oportunidades para el desarrollo integral de la juventud y la comunidad deportiva.

Autoridades y referentes presentes, el acto contó con la presencia del secretario de Deportes, Rodolfo Pino; el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el subsecretario de Trabajo y Empleo, José Pérez; la subsecretaria de Deportes, Eliana Pino; así como también candidatos del espacio Frente Patria, Mario Mansilla, Diego Pino y Juan Fernández. Además, acompañaron profesores, autoridades educativas, deportivas y referentes regionales, junto a una gran representación de atletas paceños.

Una gestión con obras históricas, durante la inauguración, Ishii destacó que “este polideportivo es una obra que marca un antes y un después en la historia deportiva de José C. Paz, y es fruto del esfuerzo colectivo y de una gestión que sigue transformando la ciudad con hechos concretos”.

La apertura de este espacio se suma a la amplia agenda de obras de infraestructura impulsadas por la gestión municipal, reafirmando el compromiso de Mario Ishii con el crecimiento, la inclusión y el bienestar de los vecinos de José C. Paz.