Comunidad Organizada junto a la Fundación Banco Provincia entregaron anteojos a más de 170 personas

El referente de San Isidro Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y presidente honorario de la ONG, a cargo de gestionar el operativo, destacó el trabajo conjunto para garantizar inclusión e igualdad de oportunidades.

Comunidad Organizada San Isidro entregó 230 pares de anteojos gratuitos a 171 vecinos en el marco del operativo de Salud Visual impulsado por la Fundación Banco Provincia a través del programa “Ver para seguir aprendiendo”. Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y presidente honorario de la ONG sanisidrense, participó de la gestión y entrega de los lentes, y señaló: “Estrechamos lazos entre diferentes entidades para cumplir con nuestro compromiso de lograr inclusión e igualdad de oportunidades para los sanisidrenses”.

El operativo tuvo como principal objetivo acercar atención oftalmológica integral a la comunidad para cuidar la salud visual, un aspecto fundamental para el desarrollo de los jóvenes y para mejorar la calidad de vida de los adultos.

Fueron dos jornadas que tuvieron lugar en el Unión Vecinal Amigos de Martínez (UVAM), donde se realizó la evaluación oftalmológica completa y la entrega de anteojos confeccionados en el móvil equipado con la maquinaria necesaria tanto para dar respuesta rápida y efectiva a cada necesidad.

También estuvieron presentes el tesorero de la entidad Gonzalo Beccar Varela, la concejala Estefanía Rivadulla y los candidatos a concejales Federico Meca, Diego Montivero y Nora Correa.