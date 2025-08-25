Galmarini: “Invertir en la primera infancia es sembrar un futuro mejor para San Isidro”

El director del Banco Provincia entregó dos juegotecas, gestionadas a través de la Fundación Banco Provincia, para los jardines de infantes N°905 de Boulogne y N°906 de Villa Adelina.

Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, destacó la importancia de seguir acompañando a la comunidad educativa de San Isidro a través de la Fundación Banco Provincia, a cargo de Micaela Ferraro, por medio de la cual fue posible gestionar dos juegotecas para los jardines de infantes N°905 de Boulogne y N°906 de Villa Adelina. “Invertir en la primera infancia es sembrar un futuro mejor para San Isidro”, expresó al entregar los materiales didácticos “que estimulan la creatividad, la imaginación y la socialización”.

Galmarini señaló que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida de cercanía con los vecinos: “La Fundación Banco Provincia, financiada con las utilidades que percibe el banco de todos los bonaerenses, está presente con iniciativas concretas que impactan en la vida cotidiana de la gente. En este caso, para mejorar la calidad educativa, fortalecer a las comunidades y estar al lado de quienes más lo necesitan”.

El dirigente remarcó que la inversión en la primera infancia es una prioridad para la provincia. “El futuro se construye desde los primeros años de vida. Por eso, acompañar a las escuelas y jardines con más recursos pedagógicos es sembrar oportunidades para que cada niño y niña tenga las mismas posibilidades de desarrollarse”, finalizó.

En la entrega de las juegotecas, el director estuvo acompañado por la consejera escolar Julieta Smulevic, la concejala Estafanía Rivadulla y los candidatos a concejales Federico Meca y Diego Montivero, y a consejero escolar Fabián Carballo.