Juan Andreotti presentó 10 camiones y vehículos para reforzar servicios municipales

El Intendente destacó que se adquirieron con fondos propios del Municipio, y serán utilizados para mejorar la respuesta en tareas relacionadas a Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras Públicas, Deportes, Salud y Cultura. “Para nosotros es fundamental que los trabajadores cuenten con las herramientas adecuadas para brindar el mejor servicio posible a cada vecino”, dijo el Intendente.

El Municipio de San Fernando incorporó 9 nuevos vehículos a su gran flota de mantenimiento y servicios para cuidar y seguir renovando la ciudad, los que fueron adquiridos con fondos municipales. Se sumaron en detalle 1 camión playo, 2 volcadores y 1 con almeja para Higiene Urbana; 1 furgón para las secretarías de Deporte y de Cultura; 1 camión con almeja para Espacios Verdes, y 4 utilitarios kangoo para Higiene Urbana y la Secretaría de Salud.

El Intendente Juan Andreotti, quien acompañó el acto de entrega, dijo: “Estos nuevos vehículos permiten seguir mejorando los servicios en cada una de las cuadras de San Fernando, tanto para la recolección de los residuos y el mantenimiento como también para la obra pública, el deporte y la salud. Para nosotros es muy importante que los trabajadores del Municipio estén equipados con todas las herramientas para brindar el mejor servicio posible a cada vecino”.

“De aquí a fin de año, seguiremos renovando y reforzando nuestra flota incorporando una nueva tanda de vehículos con el fin de brindar mejores servicios, para que San Fernando siga siendo nuestro orgullo”, concluyó el Jefe Comunal.

Estos nuevos vehículos que se suman permitirán realizar un mejor control y logística de -entre otros- los servicios municipales de limpieza, obras e infraestructura, forestación y control, fiscalización del orden urbano, como así también desplazamientos de personas y materiales relativos a Salud y Deporte.

Estuvieron presentes en la entrega, además, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos; los Secretarios de Salud, Marcelo Campos; de Deporte, Carlos Traverso; de Servicios y Espacios Públicos, Martín Galera; y de Espacios Verdes, Luis Giménez.