Estudiantes de Don Torcuato y Benavídez fueron protagonistas de una nueva edición del programa “Identidad Tigre” del Municipio 

El Gobierno comunal llevó a cabo el encuentro en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT). Allí, los presentes que pertenecen a la iniciativa “Envión” disfrutaron de diversas actividades al aire libre y luego visitaron el Delta con un paseo en lancha.

A través del área de Juventud, el Municipio llevó adelante en los jardines del Museo de Arte local diversas actividades lúdicas con estudiantes de Benavídez y Don Torcuato, en el marco del programa “Identidad Tigre”.

Los participantes – que pertenecen a la iniciativa “Envión” articulada entre los gobiernos local y provincial – realizaron una visita guiada al MAT, donde pudieron conocer la riqueza histórica y artística del patrimonio local. Posteriormente, compartieron un picnic en los jardines, generando un espacio de encuentro y recreación al aire libre.

Posteriormente, los jóvenes disfrutaron de un paseo en catamarán por el Delta de Tigre, brindando la oportunidad de apreciar la belleza natural que caracteriza a la región. El objetivo es promover el sentido de pertenencia y la integración comunitaria.

Para más información, podes comunicarte al mail: [email protected] o vía facebook a: .@JuventudTigre. También podes hacerlo por instagram a: @juventudtigre.