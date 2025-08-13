San Isidro organiza un gran desfile en homenaje al General San Martín

El próximo domingo el Municipio realizará un importante desfile cívico-militar para conmemorar el 175º aniversario de la muerte de San Martín, libertador de América y padre de nuestra independencia. Desde las 10 hs, en la avenida Márquez y Santa Fe, desfilarán fuerzas y bandas militares, fuerzas de seguridad, veteranos de guerra de malvinas, representantes de las escuelas municipales, las Damas Rosadas, y muchas instituciones más, en un día para disfrutar en familia y comunidad.

El domingo 17 de agosto al cumplirse 175 años de la muerte del Libertador de la Patria, el General José de San Martín, el Municipio de San Isidro organiza un impresionante desfile cívico- militar por la avenida Márquez del que participarán más de 2.300 efectivos de fuerzas armadas y de seguridad.

Hombres, mujeres y vehículos. Habrá tanques, blindados, unidades con orugas, camiones hasta incluso autos clásicos. Se concentrarán desde las 10:00 en la avenida Márquez, desde Av. Santa Fe hasta Intendente Indart.

El evento empezará con un desfile más corto desde Márquez y Santa Fe hasta Alberti para niños y niñas de jardines infantes del distrito, adultos mayores de distintos centros de jubilados, y trabajadores de la salud pública del municipio. Luego, será el turno de más de 2.300 hombres y mujeres del Ejército, la Policía Federal y de la Bonaerense, Prefectura Naval, y Bomberos Voluntarios que marcharán en un tramo de más de siete cuadras durante dos horas.

Habrá equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, y tanques. Distintos vehículos a rueda y a oruga del Ejército, además de autos clásicos particulares y de militares coleccionistas.

Por el evento se realizarán cortes de tránsito (VER MAPA). Habrá dos etapas de cortes: los parciales serán el viernes 15, de 20:00 a 00:00 en la avenida Márquez entre Int. Lambertini y Moreno, en sentido a Av. Santa Fe. Luego, el sábado 16 de 00:00 a 3:00, en Márquez en sentido a Av. Rolón; y de 3:00 a 20:00 se cortará el tránsito en un carril y medio de cada mano.

Mientras que, en la segunda etapa, el sábado 16, de 20:00 a 00:00 se realizará un corte total en Márquez entre Int. Indart y Av. Santa Fe. Y el domingo de 00:00 a 19:00.

Ese domingo también habrá un corte parcial en Av. Santa Fe, entre Av. Márquez y M. T. de Mendeville, de 00:00 a 19:00, en el contracarril sentido a Vicente López.