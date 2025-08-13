Julio Zamora inauguró las plazas “Pedro Pegoraro”, “Armando Zunino” y “Juan de Benavídez”

“Nuestra mirada en cada obra que hacemos tiene como eje central la niñez”, lo expresó el intendente de Tigre durante la presentación de los espacios públicos N°99, N°100 y N°101 renovados por el Municipio en Benavídez. Los mismos cuentan con juegos para niños y niñas, una mini estación de bomberos, canchas de mini básquet, anfiteatro y mucho más.

En una fiesta repleta de familias de Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado de la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, presentó los espacios N°99, N°100 y N°101 renovados por el Municipio, sobre la calle General Pacheco. En sus palabras, el jefe comunal destacó la política pública impulsada por la gestión para que la ciudadanía pueda tener espacios de calidad y seguridad.

“Estamos muy contentos de poder seguir con esta tarea que significa crear comunidad a través de estos espacios de calidad. Nuestra mirada en cada obra que hacemos tiene que ver con la niñez y con lo que nosotros les podemos dar, con estos lugares, con jardines de infantes, teatros y polideportivos para que se integren. En el marco de esta presentación, además, reconocimos a vecinos que hicieron historia en nuestra comunidad, personas que forman parte de la identidad del distrito”, expresó Zamora, quien además descubrió una placa en la estación de trenes de Benavídez en nombre de Eduardo Coppola, quien fue el primer taxista de la localidad.

Luego, añadió: “Siento mucho cariño de los vecinos y vecinas y eso me reconforta. Personas que nos reconocen y otros que nos marcan el camino de diferentes cuestiones; por eso es importante la escucha y la cercanía para seguir construyendo la comunidad que queremos. Estoy recorriendo algunos partidos de la Provincia de Buenos Aires, comparo las áreas de salud, seguridad y hay una diferencia notoria en esos aspectos con nuestro Municipio. Pretendemos dar a conocer el modelo de gestión de Tigre, el cual hemos consolidado en estos 12 años”.

Los nuevos espacios cuentan con juegos para niños y niñas, canchas de mini básquet y vóley, un anfiteatro, parquización, iluminación, mobiliario y seguridad. El evento tuvo lugar en horas de la tarde y comenzó en la Plaza “Pedro Pegoraro” – en homenaje al primer bombero de la localidad – donde Zamora descubrió una plaqueta junto a familiares, al tiempo que el cuerpo de Bomberos de Benavídez hizo sonar las sirenas como símbolo de gratitud. Posteriormente, el jefe comunal caminó hasta la renovada Plaza “Juan de Benavídez”, espacio que, además, cuenta con una mini ciudad con estaciones de policía, hospital y bomberos.

“Continuamos embelleciendo nuestra ciudad, en este caso presentando los espacios 99, 100 y 101 en esta localidad tan linda como es Benavídez. Creciendo sin olvidar quienes somos, creo que ese es el secreto, reconocer a vecinos que han dejado una huella indeleble y que eligieron el partido para desarrollar todo el camino de sus vidas. La idea es que las familias tengan un lugar de encuentro y esparcimiento para los más pequeños, esa es la manera de seguir construyendo comunidad”, manifestó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

Momentos después, el intendente se dirigió a la Plaza “Armando Zunino – en honor al vecino que se desempeñaba en el Club 12 de Octubre – donde se llevó adelante el acto central. Previo a ello, los niños disfrutaron del show del Mago Reymon y, además, se proyectó un video institucional que destacó la renovación de más de 100 espacios públicos a lo largo y ancho del partido. Luego, Zamora y familiares de Zunino descubrieron una placa alusiva a la conmemoración. Cabe destacar que en cada lugar, a su vez, se plantaron árboles de Lapacho, como símbolo de crecimiento de la ciudad.

Ricardo y Adriana, hijos de Pedro Pegoraro, se mostraron emocionados y agradecidos con la gestión por el reconocimiento y añadieron: “Mi papá fundó los bomberos y es un orgullo para nuestra familia sin lugar a dudas. Que se haya hecho este homenaje es algo hermoso. Esta es la manera de contar un poco la historia y poner en valor algo que trascendió y lo seguirá haciendo en el tiempo”.

Por su parte, Fiama, joven vecina que práctica vóley en el Polideportivo Ñato Errecart, agradeció al Municipio por la realización de los espacios públicos y dijo: “Me parece maravilloso lo que hicieron. Este era un lugar donde no había nada y ahora está hermoso. Agradecida por la cancha, no solo para los que jugamos regularmente sino para todos aquellos que les guste”.