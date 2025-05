Una semana de gran categoría en el Teatro Otamendi con Cecilia Roth, Gustavo Garzón, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale

La nueva sala municipal de San Fernando, la más moderna de la región, presentó en la segunda semana de mayo tres espectáculos de primer nivel. El viernes 16 subió a escena el unipersonal “Mentime que me Gusta” de Soledad Macchi; el sábado 17 la obra “La Madre” interpretada por Cecilia Roth, Gustavo Garzón, Martín Slipak y Victoria Baldomir; y el domingo 18, dentro del Ciclo de Música, “Baglietto-Vitale Ahora Rock” interpretado por estos dos grandes músicos argentinos. Se recuerda que las entradas se pueden adquirir en www.teatrootamendi.com

El viernes 16, Soledad Macchi presentó su unipersonal “Mentime que me Gusta”, y manifestó: “Excelente público, se rieron toda la noche; me encantó el teatro y la gente, que me festejó todo. La verdad, muy contenta desde que entré hasta que me fui, con toda la gente que trabaja en el teatro, espectacular, todo hermoso. Siempre digo que mi show tal vez es bastante fuerte, pero yo voy al frente y al medio, diciendo lo que pasa, contando anécdotas, cosas lindas y malas, pero cuando te pasa lo que no te gusta o te hace feliz convertirlo en risas y seguir; en algún momento la gente empatiza. Los sueños se cumplen si tienen un objetivo, un emprendimiento, y si uno es buena gente”.

El sábado 17, subió a escena la obra teatral “La Madre” interpretada por Gustavo Garzón, Martín Slipak, Victoria Baldomir y Cecilia Roth, quien expresó: “Me encantó este teatro maravilloso; es increíble estrenar un teatro, y ya tiene fantasmas, que eso es importante. San Fernando me encanta, porque apuesta por la cultura haciendo un teatro en esta época donde a la cultura, que hace a la identidad de un pueblo, no se le da el lugar que necesita. La cultura abarca muchas cosas, desde la comida hasta la manera de hablar. Hoy sentí una comunicación muy hermosa con un público muy generoso y activo”.

Además, el domingo 18, en el marco del Ciclo de Música, los dos grandes músicos argentinos Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, se presentaron por primera vez en San Fernando con su show “Ahora rock”.

Baglietto dijo: “Es un lujo este lugar que se estrenó hace poquito; brego por que se mantenga así tan impoluto aunque se use mucho. Felicitaciones porque no hay esto en muchos lugares. La historia de nuestra música popular y del rock nacional es muy frondosa; alguno pensará que estas canciones las hicieron para ‘El Eternauta’, pero es parte de la música que elegimos cuando éramos adolescentes; es producto de muchísimo talento de autores, intérpretes y compositores. La música argentina no sólo tiene una historia muy larga, sino que todo el tiempo está dando muestras de que está bien viva, y nosotros tenemos la suerte de ser parte de eso”.

Y su compañero Lito Vitale concluyó: “Esta es una hermosa sala, con una técnica espectacular; es un verdadero placer estar ante este público espectacular, que llenó la sala muy rápido, lo que agradecemos con Juan. Nunca tocamos en San Fernando, me habían hablado de esta sala, y estamos felices porque nos hayan invitado con nuestro show. Somos de los que disfrutamos del repertorio de música argentina, rock, folklore, tango, y así seguiremos haciendolo”.

