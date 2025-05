Ultimas noticias de Tigre

Julio Zamora reconoció a trabajadoras y trabajadores vecinales de General Pacheco, El Talar y Don Torcuato. Se llevaron adelante los encuentros de yoga del Municipio de Tigre destinados a toda la comunidad. En Troncos del Talar, el COT identificó y detuvo a un “Delivery de Drogas” con más de 50 envoltorios de estupefacientes

(*) Julio Zamora reconoció a trabajadoras y trabajadores vecinales de General Pacheco, El Talar y Don Torcuato

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, reconocieron a más de 260 trabajadoras y trabajadores vecinales de las localidades de General Pacheco, Don Torcuato y El Talar. Durante el encuentro -realizado en el Club Social y Deportivo El Talar- los presentes disfrutaron de un desayuno y bailaron al ritmo del cantante Leo Ríos.

“Un encuentro afectivo, de recuerdos y de horizontes futuros para trabajar junto a las trabajadoras vecinales. Más de 260 vecinas y vecinos que se convocaron hoy en la ratificación de un programa que tiene que ver con lo más profundo de Tigre: la solidaridad y la mano tendida con aquellos que la están pasando mal, porque no tienen medicamentos o no pueden acceder a una alimentación de calidad. Ellas y ellos siempre dan la muestra de cariño que es necesaria en una comunidad que se tiene que realizar plenamente. Por eso ratificamos este compromiso que ya lleva muchos años”, expresó el jefe comunal.

Y agregó: “Es importante su labor porque son quienes están ahí, en los barrios. Las manzaneras cumplen esa función. Muchas veces la tarea de solidaridad y de encuentro no tiene visibilidad en nuestra comunidad. Nosotros queremos sacar a la superficie esa labor silenciosa pero fecunda que realizan, porque tiene que ver con el concepto de comunidad de vida que nosotros queremos. Una donde todos estén integrados, tengan su proyecto, se realicen y puedan cumplir con sus necesidades básicas”.

(*) Se llevaron adelante los encuentros de yoga del Municipio de Tigre destinados a toda la comunidad

El Municipio de Tigre continúa con los encuentros de yoga que promueven la vida saludable a toda la comunidad. La iniciativa libre y gratuita se llevó adelante simultáneamente en los polideportivos N° 4 Martín Miguel de Güemes de la localidad de Benavídez y N°7 Tercera Edad de la localidad de Rincón de Milberg.

Las clases estuvieron a cargo de profesores, quienes guiaron diferentes ejercicios de yoga. Esta disciplina brinda beneficios como la reducción de la presión arterial, ayuda a relajar el cuerpo, dormir mejor y mejora la digestión. Además, afianza la confianza y coordinación corporal.

Para más información, contactar al área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre, Instagram: @deporte.tigre y Twitter: DeportesTigre.

(*) En Troncos del Talar, el COT identificó y detuvo a un “Delivery de Drogas” con más de 50 envoltorios de estupefacientes

En la localidad de Troncos del Talar, las fuerzas de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT) identificaron y detuvieron a un “Delivery de Drogas” que trasladaba sustancias en una motocicleta con un bolso de reparto de comida. Tras el alerta de los agentes, se activó el protocolo de seguridad y las cámaras locales registraron todo el procedimiento.

Todo comenzó con un reconocimiento de rutina que se ejecutó de manera articulada con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Durante la requisa, detectaron bolsas con el rótulo “30 pizzas” y “30 panchos” que contenían estupefacientes.

Al observar esto, las fuerzas de seguridad detuvieron al sospechoso a quien le incautaron más de 50 envoltorios con sustancias listas para su comercialización. Los oficiales trasladaron al hombre a la comisaría y lo pusieron a disposición de la Justicia.

En esta línea y con el objetivo de erradicar la comercialización de estupefacientes, el Municipio de Tigre cuenta con el sistema multicanal 0-800-DROGA-NO, donde los vecinos pueden realizar denuncias anónimas relacionadas con el narcotráfico. Se compone de una línea telefónica gratuita, un portal web, correos electrónicos, redes sociales y mensajes de texto.