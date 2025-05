El intendente Julio Zamora acompañó la segunda jornada de reflexión del CLADE en Tigre

El jefe comunal encabezó el nuevo encuentro del Centro Latinoamericano de Estudios de Derecho y Estado, en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco. El evento contó con la participación de investigadores y referentes del ámbito académico nacional e internacional.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la apertura de la segunda jornada de reflexión del Centro Latinoamericano de Estudios de Derecho y Estado (CLADE), en la Universidad Tecnológica Nacional de General Pacheco. La propuesta impulsada por el Municipio y la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín” (USI) lleva el nombre “Estado, Derecho y Políticas Públicas” y cuenta con la participación de referentes académicos de diferentes índoles.

“Fue una charla muy importante para todo nuestro funcionariado y también para los académicos que vienen a acompañarnos para intercambiar ideas y experiencias. Realmente es un ámbito que nutre a la gestión municipal de la experiencia académica, de la posibilidad de encarar distintas problemáticas que tenemos en nuestra comunidad en distintos tópicos como seguridad, salud, educación y otros, para que tengamos más insumos y más eficacia a la hora de aplicar políticas públicas.”, expresó el jefe comunal.

Y continuó: “En un marco en donde hay un Gobierno nacional que se retira de sus funciones esenciales, que tiene una mala predisposición a lo que significa el Estado en la vida de las personas. Los gobiernos locales son los que sostienen distintas políticas que se han caído, asique fue muy propicia esta reunión porque nos invita a la academia y a la gestión municipal a pensar un futuro distinto”.

El objetivo de las jornadas es profundizar el intercambio entre el ámbito académico y la gestión pública, con el fin de fortalecer ambos sectores. A su vez, también busca fomentar una comprensión más efectiva de la realidad, orientada hacia la justicia social y el bien común.

El rector de la USI, Dr. Enrique Del Percio, indicó: “Esta es la segunda jornada de políticas públicas, venimos realizando varias actividades con el CLADE, otras más referidas a pensar lo político, el Estado, el derecho, pero en octubre del año pasado nos juntamos con una serie de expertos de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Salta, desde Mendoza hasta Entre Ríos, que vienen trabajando temas como salud, seguridad, educación, deportes, política internacional, etc. para poder dialogar con aquellos que están en el día a día. Las ideas no deben quedar en el vacío, muchas veces cuando las ideas no se vinculan con la realidad terminan siendo meras ideologías”.

A su vez, Ayelén Tomassini, miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz y colaboradora de la Conferencia Episcopal Argentina, expresó: “Nos parece sumamente interesante el estudio de políticas públicas, la planificación, donde la academia y territorios se unen para dar soluciones a problemáticas. Y es una de las actividades que tenemos como Comisión Nacional de Justicia y Paz, poder incidir en acciones, con una mirada de construcción social en términos de identificar vulnerabilidades y poder corregir desde la construcción de la paz y la justicia”.

Durante el evento, el intendente Zamora brindó un discurso para los presentes, donde destacó el convenio con la USI y reflexionó sobre lo que significan hoy en día las políticas públicas. Posteriormente, Del Percio dio unas palabras de bienvenida a los funcionarios y especialistas presentes. Tras la presentación formal del evento, los protagonistas se dividieron en diferentes comisiones con las temáticas: educación, derecho y comunidad; ciencia, trabajo y producción y por último planificación, territorio y seguridad.

Luego de un arduo debate e intercambio de ideas, se realizó una puesta en común sobre las conclusiones a la que llegaron cada una de las mesas de debate. “Para nosotros es un orgullo y le agradezco al intendente Julio Zamora que nos haya permitido ser sede de este encuentro tan importante, en un momento como todos decimos que necesitamos diálogo y trabajar en conjunto. Lo mejor que podemos hacer es encontrarnos entre el Municipio y el CLADE”, expuso el Decano de la UTN; José Luis García.