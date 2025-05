Actividades en distintos puntos de la zona norte

Por: Liliana Leiva

En los últimos días la Mesa promotora “Axel Kicillof – Tigre” ha sido invitada a diversos eventos en Zona Norte. Varios de sus referentes participaron en ellos; en el caso de la presentación del Frente Popular Patria y Futuro en Vicente López, la Mesa de Tigre estuvo representada por varios miembros, entre ellos el dirigente local Eduardo Nero. También hubo actividades en San Fernando y San Isidro.

La ex Ministra de Economía, Felisa Miceli, disertó sobre las consecuencias de la deuda con el FMI. Y el Concejal (M.C.) Walter Rojas, en el inicio de su intervención, hizo un homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, fallecido recientemente.

Las disertaciones estuvieron enfocadas en el apoyo y fortalecimiento de la gestión del Gobernador Kicillof y en la construcción de una nueva transversalidad para enfrentar las políticas de deshumanización del gobierno nacional.

Por otro lado el jueves 15 de mayo los concejales (M.C.) de Tigre, Jorge Villarruel y Luis Cancelo, y Liliana Leiva de UP Tigre, asistieron a la inauguración de un nuevo local de Unidad Popular en Hipólito Yrigoyen 1110, Martínez. Allí los referentes locales de UP San Isidro, Avelino Domínguez y Graciela Onna, Secretaria General de ATE (CTAA), le dieron la bienvenida a los integrantes de la Mesa Axel Kicillof Tigre, así como al Presidente de UP de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Amor, y

al Vicepresidente nacional de UP y Sec. Gral. de CTA Autónoma, Oscar “Colo” de Isasi. Se delinearon los pasos a seguir para convocar a la construcción de un frente en unidad y masividad para hacer retroceder al gobierno nacional en su intención de profundizar el ajuste y para poner de pie una propuesta con centralidad en la clase trabajadora.

El pasado viernes, 16 de mayo, la Mesa Axel Kicillof Tigre fue invitada a la constitución de la Mesa Promotora Unidad Popular de San Fernando, allí también participaron, entre otros referentes, el Secretario General de ATE, Gastón Ayala, los concejales (M.C.) de Tigre, Luis Cancelo y Jorge Villarruel, y Liliana Leiva de UP Tigre. Tanto Hugo Amor, como Oscar “Colo” de Isasi, convocaron a la movilización a realizarse el jueves 22 de mayo a las puertas del Ministerio de Economía de la Nación, para reclamar al Gobierno Nacional los fondos de coparticipación que le debe a las provincias, entre ellas a la provincia de Buenos Aires, la más perjudicada de todas.