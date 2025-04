Vicente López: candidata a la Ciudad Americana del Deporte 2026

Este lunes, Vicente López presentó su candidatura como Ciudad Americana del Deporte 2026, y contó con la participación de grandes deportistas nacidos y formados en el partido, como Delfina Merino, la histórica delantera de Las Leonas que en 2018 fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo.

Se trata de una distinción entregada por ACES a las ciudades que tienen al deporte como una prioridad de gestión, que garantizan su acceso a todos sus ciudadanos y que son referentes deportivos internacionales.

La jugadora de las Leonas, Delfina Merino, avaló la candidatura del partido, al expresar que “nací en Vicente López, soy de acá de toda la vida, he corrido por la costa, muchos entrenamientos en el río. Nos criamos en el club Banco Provincia, he pasado por todos los deportes y el hockey se convirtió en mi pasión. No hay nada como este municipio, me siento en casa cuando estoy acá”.

Además, Gerardo Salorio, preparador físico de las selecciones juveniles argentinas que ganaron 5 mundiales Sub-20, reconoció que “es un orgullo” la candidatura para todos los deportistas de la comuna y remarcó que “ciudades como Vicente López, deportivamente, no hay. Hay diez años de trabajo”.

También estuvieron presentes importantes figuras del deporte argentino, como Sonia Baluzzo, quien fue semifinalista de los Juegos Olímpicos 2024 en remo; Carolina Scarponi, campeona suramericana de salto con garrocha en 2022; Candela Francisco, vigente campeona mundial juvenil femenina de ajedrez. También manifestaron su apoyo otros grandes deportistas como Mauro Depergola (tenis de mesa adaptado), Diego Simonet (handball), Hugo Porta (rugby), Luciana Cardozo (vela), Claudia Casabianca (tenis), Emilio Di Fulvio (fútbol, capitán del equipo Colegiales).

Para el evento fueron convocados más de 200 vecinos relacionados con el deporte: autoridades de clubes de barrio, profesores y entrenadores de la Secretaría de Deportes, atletas de alto rendimiento, entre otros. En representación de la municipalidad estuvo presente el secretario de Deportes, Cristian Muscillo.

Para llevar la práctica deportiva al más alto nivel, Vicente López cuenta con ocho polideportivos en los diferentes barrios, para que más de 80 mil vecinos practiquen su actividad preferida. Además, hay más de 70 clubes de barrio, 25 plazas y espacios verdes, más de 2 kilómetros de bicisendas, canchas de fútbol-tenis, básquet y tenis de mesa en el Paseo de la Costa, que impulsan esa identidad deportiva que caracteriza al partido.

ACES es una asociación que promueve el apoyo público y privado al deporte para profesionales y ciudadanos como medio para el desarrollo económico, la inclusión social y la salud. Con el reconocimiento de “Capital Americana del Deporte”, buscan posicionar a ciudades a nivel internacional. La primera elegida fue Cali en 2019.

La comitiva recorrió durante dos días los clubes y las instalaciones municipales. Gonzalo Cuesta, coordinador general ACES América, resaltó que “Vicente López ha demostrado tener recursos adecuados para la candidatura, con su infraestructura, programas deportivos y los clubes de la ciudad”. Por su parte, Adriana Sánchez, delegada de ACES América, destacó el Centro Recreativo de Adultos Mayores que tiene la comuna, “un concepto innovador, que no hemos visto en ninguna otra ciudad que hemos visitado, y que otras ciudades pueden copiar”.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi, y contó con la conducción del reconocido periodista deportivo, Toti Pasman.