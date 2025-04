El Municipio puso en marcha el vacunatorio móvil destinado a niños y niñas del distrito

El Gobierno comunal comenzó con el operativo territorial que se realiza de manera itinerante en todos los jardines de infantes de gestión pública de la ciudad. En esta oportunidad, la atención se realizó en el centro del partido, donde los profesionales aplicaron todas las dosis de calendario.

En el Jardín Municipal de Tigre centro, el Gobierno local llevó adelante un operativo de salud a través del vacunatorio móvil para que niños y niñas puedan aplicarse todas las dosis obligatorias del calendario. Se trata de un servicio que se extenderá a todo el distrito.

La directora coordinadora de Medicina Preventiva, Natalia Chilio, indicó: “Es la primera jornada de este vacunatorio móvil en el contexto de la campaña contra el sarampión que está apuntada a niños entre seis meses y cinco años. Estamos en la puerta del jardín vacunando, no solo a los niños que asisten a este establecimiento, sino a cualquier persona que se acerca. Es importante la descentralización de este servicio que brinda el Municipio para aquellos que no pueden acercarse al CAFyS”.

El Municipio de Tigre cuenta con un total de 24 vacunatorios en todo el territorio y, además, lleva adelante operativos de refuerzo que tienen como objetivo llegar a la comunidad que por diversos motivos no pueden acercarse a los centros médicos.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse con el área de Salud a través de sus redes sociales, Facebook: Salud Tigre, Twitter e Instagram: @salud_tigre.