Menciones a veteranos de la Guerra de Malvinas y expo de arte en su honor en el Deliberante

El Concejo Deliberante de Vicente López, reconoció como Ciudadanos Ilustres a 11 vecinos y ex combatientes de la Guerra de Malvinas. Además, inauguró una muestra de arte en homenaje a los veteranos de Malvinas.

El Concejo Deliberante de Vicente López, reconoció como Ciudadanos Ilustres a 11 vecinos y ex combatientes de la Guerra de Malvinas. El evento se llevó a cabo en un ambiente de mucha emoción, en el que los veteranos estuvieron acompañados por sus familiares.

La presidente del cuerpo legislativo, Mariana Colela, se refirió a la entrega de las menciones a los ex combatientes al decir que “nosotros tenemos la suerte de tener verdaderos patriotas acá, nos cuentan su historia en persona” y recordó unas palabras que la intendente Soledad Martinez dijo en el evento realizado ayer, 2 de abril: “Se habló de Malvinizar, que es ir haciendo historia, porque si no forjamos una fuerte identidad, no podemos avanzar hacia el futuro, porque tenemos que conocer bien nuestro pasado, nuestras bases y en esto trabajamos”.

Vicente Auterio, Victor Connor, Juan Manuel Correa Cuenca, Luis Davila, Alberto Dominguez, Gonzalo Gomez, Juan Carlos Grandinetti, Gabriel Komerovsky, Federico Khuaro, Victor Rojas y Francisco Villaverde, son quienes se sumaron a los veteranos que el Honorable Concejo Deliberante ya había reconocido en años anteriores.

Por último, el vicepresidente del Centro de veteranos de Vicente López, Luis Quintero, recordó que estas menciones comenzaron a entregarse en 2017 y remarcó que “estamos muy contentos de continuar con esto y quiero darle mis felicitaciones a los flamantes ciudadanos ilustres”.

(*) Muestra de arte en homenaje a los veteranos de Malvinas

El Concejo Deliberante de Vicente López inauguró una muestra colectiva de arte en homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Las obras fueron realizadas por los alumnos del taller Caricias para el Alma.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 28 de abril, está compuesta por trabajos de 17 artistas, que asisten a las clases del taller de arte que funciona en el barrio de Florida.

La guerra de las Malvinas o conflicto del Atlántico Sur, fue un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, que tuvo lugar entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Los interesados en recorrer la muestra homenaje, deberán acercarse al Honorable Concejo Deliberante (avenida Maipú 2502, Olivos), de lunes a viernes, entre las 10 y las 17 horas.

