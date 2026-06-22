Cursos y Talleres en la Ciudad del Aprendizaje
Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar
José C. Paz continúa fortaleciendo su compromiso con la educación, la capacitación y el desarrollo de oportunidades para la comunidad, apostando a la formación mediante cursos oficiales avalados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Una propuesta educativa pensada para brindar herramientas concretas que permitan mejorar las posibilidades de inserción laboral, fortalecer emprendimientos y adquirir nuevos conocimientos con certificación oficial.
- Formación de calidad
- Certificación oficial
- Capacitación para el trabajo
- Amplias oportunidades de crecimiento personal y profesional
Todo esto es posible por la acción del intendente en uso de licencia y senador electo Mario Alberto Ishii (quien además es vicepresidente de las Ciudades de Aprendizaje. UNESCO)
Las inscripciones están abiertas. Informate de los cursos, lugares y teléfonos en las imágenes de aquí abajo: