lunes, junio 22, 2026
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José C. Paz Noticias 

Cursos y Talleres en la Ciudad del Aprendizaje

Redacción Periódico Para Todos

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

José C. Paz continúa fortaleciendo su compromiso con la educación, la capacitación y el desarrollo de oportunidades para la comunidad, apostando a la formación mediante cursos oficiales avalados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Una propuesta educativa pensada para brindar herramientas concretas que permitan mejorar las posibilidades de inserción laboral, fortalecer emprendimientos y adquirir nuevos conocimientos con certificación oficial.

  • Formación de calidad
  • Certificación oficial
  • Capacitación para el trabajo
  • Amplias oportunidades de crecimiento personal y profesional

Todo esto es posible por la acción del intendente en uso de licencia y senador electo Mario Alberto Ishii (quien además es vicepresidente de las Ciudades de Aprendizaje. UNESCO)

Las inscripciones están abiertas. Informate de los cursos, lugares y teléfonos en las imágenes de aquí abajo: