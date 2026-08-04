Miles de vecinos de Tigre formaron parte de la propuesta cultural de las vacaciones de invierno 2026

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, visitó el Teatro Municipal Pepe Soriano de la localidad de Benavídez, donde se realizó -a sala llena- la obra infantil “Una Mágica Amistad”, que significó el fin del ciclo organizado para el receso escolar. A su vez, se llevó adelante un sorteo para los niños y niñas presentes.

En el marco de las vacaciones de invierno 2026, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, visitó el Teatro Pepe Soriano donde se puso en escena la obra infantil “Una Mágica Amistad”. De esta manera y a sala llena, se dio el cierre de la propuesta de la temporada cultural del receso invernal impulsada por el Municipio de Tigre.

“Es importante continuar trabajando en estos espacios para toda la comunidad de Tigre. Se trata de propuestas gratuitas destinadas a toda la familia: en este caso el Municipio puso a disposición un abanico de iniciativas para los más jóvenes con motivo del receso escolar de invierno”, enfatizó la funcionaria.

Desde el comienzo de las vacaciones la comuna nutrió sus recintos culturales, plazas y espacios de encuentro: se realizaron shows de música en vivo, propuestas recreativas, ciclos de cine, talleres y obras de teatro protagonizadas por artistas del distrito. En el marco del cierre en Benavídez, el Municipio realizó un sorteo para los niños y niñas presentes.

Es para destacar que todas las actividades que se organizaron en el Teatro Municipal Pepe Soriano, de Benavídez; el Auditorio Municipal Raúl Wildemer, de Ricardo Rojas y el Teatro de General Pacheco; entre otros espacios; fueron gratuitas para la comunidad de Tigre.