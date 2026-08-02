El Municipio de Tigre reanuda los talleres gratuitos de apoyo escolar para estudiantes de nivel secundario

Tras el receso invernal, el Gobierno local volverá con la iniciativa gratuita destinada a adolescentes que lo precisen. El programa busca acompañar las trayectorias educativas, reforzar contenidos y brindar herramientas para favorecer el aprendizaje durante todo el ciclo lectivo.

El Municipio de Tigre retomará los cursos de apoyo escolar para jóvenes que estén atravesando el nivel de educación secundario. Dichos talleres, que iniciarán el 3 de agosto, se centrarán en: Inglés; Matemáticas; Lengua y Literatura y el área de sociales.

Los encuentros se desarrollarán en la Escuela Secundaria N.°9, ubicada en la calle Liniers 1024, de la localidad de Tigre Centro. Estarán a cargo de docentes y abordarán distintas áreas curriculares.

El cronograma de actividades será el siguiente: Matemáticas, los lunes de 18:30 a 20 hs; Inglés, los martes de 18:30 a 20 hs; Prácticas del Lenguaje y Literatura, los miércoles de 19 a 20 hs y Área Sociales, los viernes de 18:30 a 20 hs.

La propuesta forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno local para fortalecer la educación y generar más oportunidades de aprendizaje para los jóvenes del distrito, promoviendo la permanencia y el acompañamiento escolar.

Quienes deseen participar pueden realizar la inscripción haciendo CLICK AQUÍ..