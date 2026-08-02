Con más de 450 deportistas inscriptos, el Campeonato Nacional de Atletismo U23 se realizó en Tigre

Se trató de un total de dos encuentros que se desarrollaron en la Pista Municipal Abel Acevedo situada en el Polideportivo N° 2 Sarmiento del centro de la ciudad. El evento forma parte del calendario oficial con vistas al próximo sudamericano.

En la flamante Pista Municipal Abel Acevedo de Tigre centro, se desarrolló el Campeonato Nacional de Atletismo U23. Autoridades del Poder Ejecutivo local acompañaron la multitudinaria actividad de la que participaron más de 450 deportistas.

El certamen se llevó adelante en el predio situado en el Polideportivo N° 2 y es parte del calendario oficial de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). Se trata de un evaluatorio para el Sudamericano U23 que se realizará a fines de agosto en la provincia de Santa Fe.

“Estamos felices de que Tigre pueda albergar este tipo de torneos. La Federación Metropolitana de Atletismo eligió la pista para ser sede de esta competencia nacional donde se realizaron saltos, carreras de distintos tipos y lanzamientos, disciplinas que congregan a muchas personas”, destacó la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.

Las jornadas contaron con lanzamiento de jabalinas, salto en alto y largo y carreras de las que participaron diferentes deportistas nacionales de varios puntos del país. Formaron parte del certamen figuras destacadas del ambiente, quienes se encuentran preparándose para los Juegos Odesur y otros atletas que integrarán la delegación argentina que competirá en el Mundial U 20 de Oregón (Estados Unidos).

Por su parte, Julieta Telias, campeona nacional de 100 metros llanos, destacó: “Represento a la Federación Atlética Metropolitana y estoy muy contenta con mi rendimiento, pude igualar mi mejor marca y la verdad es que no me lo esperaba. La pista está muy buena al igual que la competencia”.

Es para destacar que el Campeonato Nacional U 23 se realizó en dos días y en ambas el Municipio montó la Feria Origen Tigre. También, estuvo presente el programa Mujeres Emprendedoras, con las artesanas que ofrecieron sus productos de elaboración propia.