El Municipio de Tigre realiza trabajos de mantenimiento en Dique Luján

El Gobierno local lleva adelante tareas integrales para fortalecer el sistema de drenaje, optimizar la protección de los terraplenes y garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica en ambas localidades.

El Municipio de Tigre continúa desarrollando trabajos de mantenimiento en la localidad de Dique Luján con el objetivo de preservar la infraestructura hidráulica, mejorar el escurrimiento del agua y reforzar la protección de las zonas ribereñas.

En el ingreso al barrio ACA —sobre la calle Arribeños, a la altura del Arroyo El Claro— se realizaron tareas de reparación del terraplén. Además, dentro del predio SUPE, sobre la margen del Río Luján, comenzó la construcción de un nuevo terraplén y se llevaron adelante trabajos de reparación de la contención de costa.

En el mismo sector situado en el barrio de Villa La Ñata, está previsto realizar el repaso del zanjeo de drenaje hasta la compuerta ubicada en el predio del barrio La Beatriz. La intervención se extiende a lo largo de aproximadamente 170 metros.

Las labores incluyeron zanjeo mecánico y manual, junto con la colocación de caños de hormigón para optimizar el sistema de desagües.

Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento en los terraplenes de la calle Avellaneda —sobre la margen del Canal Gracia— en el barrio Villa La Ñata, así como en el terraplén ubicado sobre el Canal Azopardo, con el objetivo de reforzar la protección de estos sectores y preservar su correcto funcionamiento.

Por otra parte, las cuadrillas municipales efectuaron recorridas de control para verificar el estado de los terraplenes, realizaron tareas de alteo y mantenimiento de los anillos de contención y llevaron adelante la revisión del funcionamiento de las compuertas, con el fin de asegurar su correcto desempeño ante eventuales contingencias climáticas.