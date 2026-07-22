Con una propuesta para los jóvenes, el Municipio dio apertura a una nueva sede del Club de Robótica

La iniciativa impulsada por el Gobierno local está destinada a vecinos y vecinas de entre 11 a 18 años. El espacio brinda herramientas vinculadas a la programación, robótica, ingeniería y pensamiento lógico a través de actividades prácticas y colaborativas.

El Municipio de Tigre puso en marcha una nueva sede del Club de Robótica en la localidad de Don Torcuato, una propuesta educativa orientada a estudiantes de 11 a 18 años con el objetivo de acercar conocimientos tecnológicos y fomentar el desarrollo de habilidades vinculadas a la innovación e informática.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó la apertura y dijo: “Estamos muy felices porque más jóvenes del Municipio de Tigre pueden sumarse para aprender estas herramientas de tecnologías. Esto se da a partir de una política pública clara del intendente Julio Zamora para poder romper la brecha digital existente”.

La iniciativa se desarrolla mediante encuentros prácticos donde los participantes aprenden sobre robótica, programación e ingeniería, al tiempo que fortalecen la creatividad, el pensamiento lógico y el trabajo en equipo en un entorno de aprendizaje dinámico y colaborativo.

Las clases comenzaron el 14 de julio y continuarán todos los martes del mes, de 18 a 20 horas, en la Escuela de Educación Secundaria N.° 3, ubicada en Av. María 1568 de Don Torcuato. El Gobierno local ya cuenta con cinco 5 sedes distribuidas a lo largo y ancho del territorio.

Quienes deseen participar pueden inscribirse de manera online haciendo click aquí: https://forms.gle/KSZs2tNezZgRcmQy5. La actividad cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda completar la inscripción con anticipación.