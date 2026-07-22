Vicente López fue reconocido como el mejor municipio del país para criar a los chicos

El distrito ocupa el primer lugar entre los municipios argentinos en el nuevo Índice NIDO, elaborado por la Fundación Bunge y Born junto con UNICEF y CIPPEC. El relevamiento evalúa las condiciones para el crecimiento y desarrollo de niñas y niños de 0 a 5 años a partir de indicadores de salud, educación, espacios verdes y contexto socioeconómico.

Vicente López fue reconocido como el municipio con mejores condiciones del país para el desarrollo de la primera infancia, de acuerdo con los resultados del Índice NIDO, que analiza las localidades argentinas de más de 100.000 habitantes.

Detrás de Vicente López, completan los primeros lugares del ranking Rafaela, con 55,09 puntos; Olavarría, con 54,98; Mendoza, con 54,77; Junín, con 54,05; Paraná, con 51,97; Godoy Cruz, con 51,94; Rosario, con 51,33; y Río Cuarto, con 50,77.

Al respecto, la intendenta Soledad Martínez expresó: “Vicente López es el mejor lugar para criar a los chicos, no solo de la provincia, sino de todo el país. Este reconocimiento no es casualidad: es el resultado de años de trabajo para que las familias vivan mejor, con educación de calidad, una salud pública que funciona, espacios públicos para disfrutar y servicios que les hacen la vida más fácil”.

“Detrás de estos números hay compromiso, gestión, inversión, un equipo muy calificado y, sobre todo, la decisión de trabajar todos los días para que Vicente López sea el mejor lugar para vivir”, agregó.

El Índice NIDO analiza cuatro dimensiones fundamentales para el desarrollo infantil: salud, educación, disponibilidad de espacios verdes y contexto socioeconómico. A diferencia de otros indicadores centrados exclusivamente en variables económicas, incorpora factores que influyen directamente en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social durante los primeros años de vida.

El relevamiento fue construido a partir de información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, registros de establecimientos educativos y efectores públicos de salud, datos de OpenStreetMap y otros desarrollos elaborados por la Fundación Bunge y Born.

A través de información desagregada a nivel de radio censal, el índice busca aportar evidencia para que gobiernos locales y provinciales, organizaciones sociales, investigadores y equipos técnicos puedan diseñar políticas públicas más precisas y reducir las desigualdades territoriales.

El reconocimiento refleja una estrategia sostenida de inversión municipal en políticas destinadas al bienestar de las familias y al desarrollo integral de niñas y niños. En los últimos años, Vicente López impulsó diferentes iniciativas para fortalecer la educación, modernizar el sistema público de salud, promover hábitos saludables y ampliar y renovar los espacios públicos destinados al encuentro, el juego y la recreación.

“Estamos muy orgullosos porque los que vivimos en Vicente López sabemos que es el mejor lugar para vivir. Pero está bueno que lo digan otros”, concluyó la intendenta