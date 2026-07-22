Cine: Estrenos de la semana

Novedades en la cartelera

23 de julio

Sí, cambio (2026)

87 min

Director: Juan Morgenfeld

Con: Tamara Leschner, María Villar y Horacio Marassi

Una detective privada pasa los días en su auto siguiendo a un sospechoso al que casi nunca ve. Mientras intenta avanzar con el caso, revisa sus vínculos más cercanos. La aparición inesperada de Alicia, una vecina, desarma la investigación y su vida personal.

24 de julio

Diciembre (2025)

105 min · Documental

Director: Lucas Gallo

Documental que reconstruye la crisis de 2001 en Argentina a través de material de archivo restaurado. Utiliza imágenes televisivas para sumergir al espectador en tiempo real durante el levantamiento político, económico y social impulsado por la revuelta “¡Que se vayan todos!”. Captura la espontaneidad de las protestas callejeras y la inestabilidad política que sacudió al país en este período crucial de su historia.

Estreno en: MALBA

Próximos estrenos

30 de julio

La tierra explota (2026)

84 min · Documental, Política

Director: Juan Pablo Lepore

Documental que retrata la vida cotidiana de cuatro mujeres que, desde distintos puntos de la Argentina, participan en la primera línea de la resistencia contra proyectos mineros, de fracking y uso de agroquímicos en sus territorios. Junto a comunidades organizadas, impulsan marchas, bloqueos y acciones directas para defender sus tierras frente a presiones políticas y amenazas corporativas. La organización colectiva aparece como su principal herramienta de defensa.

Estreno en: Espacio INCAA KM 0 Gaumont

13 de agosto

Sin ley (2025)

66 min

Director: Carlos Lasso

Con: Tony Rodríguez, Claudio Medina y Brian Buley

Nuevas en plataformas

17 de julio

La forma del bosque (2021)

87 min · Terror

Director: Gonzalo Mellid

Con: María Paz Arias Landa, Nicolás Del Rio y Ezequiel Pache

Silvia y Andrés, dos hermanos que viven junto a su abuelo en una casa en medio del bosque, desatan la ira de una oscura entidad que los perseguirá sin descanso hasta atraparlos, durante el transcurso de una noche. Los niños deberán usar las debilidades del ente para sobrevivir hasta el amanecer y así librarse de la maldición.

17 de julio

La guarida del lobo (2019)

94 min · Aventuras, Drama

Director: Alex Tossenberger

Con: Gastón Pauls, José Luis Gioia y Víctor Laplace

En un valle nevado, Toco, un viejo montañés, viaja con su trineo tirado por perros. Durante la travesía se encuentra con un hombre tirado a la vera del camino. Preocupado, lo lleva a su casa. Se trata de Vicente, de aspecto citadino. Cuando recupera su conciencia, se deslumbra con los trineos y con la destreza de Toco con su íntima relación con esos animales casi lobos. Le pide que le enseñe a manejar trineos. Toco acepta, y en medio de la convivencia, aparece un hombre interesado en comprar su propiedad. Toco no quiere vender, el hombre insiste, la compra se convierte en una obsesión. Crece la tensión, y los hombres al igual que los lobos mostrarán toda su naturaleza salvaje.

17 de julio

La plegaria del vidente (2011)

106 min · Policial

Director: Gonzalo Calzada

Con: Gustavo Garzón, Valentina Bassi y Vando Villamil

El Vasco, un detective obsesionado, Riveros un periodista policial y Mauro un vidente solitario, apenas sospechan que la aparición del cadáver de una prostituta estrangulada en las afueras de la ciudad Mar del Plata será el comienzo de un camino inevitable hacia el final de sus destinos.

17 de julio

La señora Haidi (2017)

Directores: Rafael Menéndez y Daniel Alvaredo

Con: María Abadi, Guillermo Pfening y María Leal

Disponible en

17 de julio

Te pido un taxi (2019)

80 min · Comedia, Romántica

Director: Martín Armoya

Con: Nicolás Riera, Inés Palombo y Agustín Sierra

Rodrigo está seguro de poder conquistarlas a todas, y nunca se queda con ninguna, porque para él, el amor no existe. En éste, su juego, ha encontrado conquistas un tanto difíciles de manejar, aunque no imposibles, pero se encontrará con Sol, quién romperá toda regla que él se ha impuesto.

17 de julio

Todo por el ascenso (2019)

80 min · Comedia

Director: Jorge Piwowarski

Con: Tomás Fonzi, Ariel Pérez de María y Fernando Govergun

Néstor, un hombre extremadamente supersticioso, se prepara para viajar a Mendoza junto a su amigo Rafa para presenciar el partido decisivo que puede llevar a su equipo al ascenso. Sin embargo, sus planes se complican cuando aparece Fabián, a quien considera un mufa capaz de traer mala suerte al fútbol. Convencido de que la presencia de Fabián en el estadio arruinará las posibilidades de ascenso, Néstor debe encontrar la manera de impedir que llegue a la cancha antes del partido crucial.

18 de julio

Amando a Maradona (2005)

75 min · Documental

Director: Javier Vázquez

Con: Diego Maradona

¿Qué tienen en común un chico jugando en un potrero de Villa Fiorito y el dueño de una cantina de Nápoles? ¿Qué tienen en común 500 personas celebrando la navidad el 30 de octubre y 25 fanáticos del fútbol mostrando sus tatuajes? Todos están amando a Maradona. Es el mismo Diego quien repasa su vida desde Cuba y nos introduce en un viaje que va encontrando la pasión de sus seguidores en todo el mundo.

19 de julio

Germán (2005)

50 min

Directores: Nicolás Batlle, Sebastián Schindel, Huck y Fernando Molnar

Germán Abdala es un luchador y a través de su incansable pelea contra el cáncer y lo peor de la política, se narran los últimos quince años de la República Argentina. Desde la llegada de la democracia hasta el fin de la década menemista y la actual crisis económica, política y social que vive nuestro país y que ha desembocado en los sucesos del 20 de diciembre de 2001. Cual acertado vidente, Germán anticipó la dictadura económica y la tiranía de los monopolios privatizados.

20 de julio

El hilo rojo (2016)

100 min · Drama, Romántica

Director: Daniela Goggi

Con: Eugenia “China” Suárez, Benjamín Vicuña y Hugo Silva

Una leyenda china cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Manuel y Abril parecen estar ligados por ese destino infalible. Luego de conocerse en un avión quedan flechados instantáneamente, sienten que son el uno para el otro. Pero el destino hace que se separen y no vuelvan a encontrarse hasta varios años después. Ahora el tiempo ha pasado y ambos han formado sus familias y están felizmente casados con Laura y con Bruno. Pero el deseo, el amor y el destino los vuelve a atrapar en sus redes para que vivan otro encuentro inolvidable, poniendo en crisis sus valores y creencias sobre el amor y donde surgen preguntas de respuestas difíciles. ¿Se puede amar a más de una persona a la vez? ¿Estar destinado con alguien es siempre algo bueno? ¿Cuándo hay amor entre dos personas el final siempre es feliz?

21 de julio

El laberinto de las lunas (2019)

69 min · Documental

Director: Lucrecia Mastrángelo

Con: Karla Ojeda, Maira Soledad Ramírez y Mónica Gabriela Mansilla

El documental aborda el universo de personas travestis teniendo como hilo conductor en el relato la maternidad en todo su significado y la infancia trans. Karla Ojeda (48) y Maira Ramírez (50), dos travestis que atraviesan la adopción, y Gabriela Mansilla (42), mamá de una niña trans, nos ofrecen sus testimonios de vida. Los relatos se van entrelazando con canciones y poemas de Susy Shock, artista trans, poeta y escritora. La identidad, un verdadero laberinto que depende de una construcción personal.