Vacaciones de invierno: el Municipio de Tigre acerca promociones especiales para disfrutar en familia con la Tarjeta Soy Tigre

Los vecinos y vecinas que formen parte del programa del Gobierno local podrán acceder a beneficios exclusivos para estas vacaciones de invierno en reconocidos espacios recreativos de la ciudad. La credencial puede gestionarse de manera gratuita a través de la aplicación Tigre Municipio, disponible para Android e iOS.

Con el objetivo de acompañar a la comunidad y promover el turismo local, el Municipio de Tigre co