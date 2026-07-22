Preocupa la campaña mundial anti Argentina

Escribe: Claudio Omar Antunovich

Llama la atención y le preocupa a este periodista, la reciente campaña mundial anti Argentina en la cual citan al país como el ‘más racista del mundo’ sin ningún tipo de argumento valedero.

En la Selección Nacional de Fútbol, Rugby o Hockey no hay gente de color porque la realidad del país indica que son mayoritariamente de piel clara. Pero sí los hay en los clubes locales que contratan jugadores de otros países y tienen esa tez. ¡Y son muchos, por cierto!

Desconocen la Constitución Nacional que abre el suelo para todo aquel que quiera habitarla. El fragmento de esa Ley Fundamental asegura que las libertades del país son tanto para los argentinos como para cualquier extranjero que desee vivir y trabajar en él. Este principio se completa en el artículo 20 de la Constitución, que otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos nativos, y en el artículo 25, que fomenta la inmigración.

Recibimos el arribo de europeos en épocas difíciles para ellos y en tiempos de guerra. También de países limítrofes como Uruguay, Paraguay y Bolivia. Más recientemente de Corea, China y Japón, como así también de Africa, Venezuela y Colombia.

Todos conviven sin problemas, se los trata con respeto y trabajan a la par nuestra con oportunidades para todos.

Esto no significa que no haya un poco de racismo, pero no más que en otras partes del mundo, sino -incluso- en mucha menor medida.

En Europa a los latinos los llaman despectivamente ‘sudacas’, y aquí jamás se les dijo a ellos ‘nordacas’.

Hasta hace unos años en EEUU la gente de color no podía viajar en el mismo transporte que los blancos. ¿Se vió algo así en Argentina alguna vez?

En las telenovelas Mejicanas o Venezolanas todos los protagonistas parecen modelos publicitarios de raíces europeas y el espacio que puede ocupar una persona de color o mestiza está reservado para un personaje de servidumbre o delincuencia ¿Eso no es discriminatorio?

Desde este espacio se repudia todo tipo de agresión física o verbal que están sufriendo en el mundo los compatriotas por el simple hecho de llevar una insignia con los colores nacionales que los identifica como Argentinos.

¿Acaso eso no es racismo?