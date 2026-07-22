Con 40 años de trayectoria en las Fuerzas Armadas, Jorge Berredo será el nuevo secretario de Seguridad 

El intendente del distrito, Ramón Lanús, designó al general retirado como nuevo secretario de Seguridad del municipio.

La cartera fue administrada durante los últimos ocho meses por el secretario de Gobierno comunal, José Sánchez Sorondo, junto al subsecretario Fernando Ruíz, quién continuará en su cargo.

“La incorporación de Jorge Berredo forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos”, afirmó el intendente Ramón Lanús.

Berredo cuenta con más de 40 años de trayectoria en las Fuerzas Armadas y una amplia experiencia en la conducción de equipos, la resolución de situaciones de crisis y la articulación entre organismos, adquirida tanto en funciones desarrolladas en el país como en el exterior.

Entre ellos podemos destacar sus responsabilidades como Comandante Operacional de las FFAA, a cargo de la gestión de vigilancia de espacios aéreos, marítimos, terrestres y cibernéticos de jurisdicción nacional, la temática Antártica, el abordaje de las operaciones de asistencia humanitaria liderando las 14 zonas en que se divide el país y el potencial empleo de las FFAA ante una crisis. Condujo la brigada aerotransportada del ejército, que forma parte de la primera respuesta militar, y durante el G -20 fue el segundo a cargo de una reserva estratégica que estableció planes de actuación a modo de “última ratio” ante la eventualidad de un atentado terrorista en la cumbre. En su juventud integró y lideró organizaciones de comandos y paracaidistas.

De sus aspectos profesionales se destacan el reconocimiento unánime de la Cámara Nacional Electoral por los resultados alcanzados en materia de custodia y seguridad del acto electoral 2023; la ponderación del Ministerio Interior por optimización presupuestaria electoral y consideraciones por la exitosa evacuación de 900 conciudadanos desde Israel en tiempos perentorios y contexto de guerra (Operación “Regreso Seguro”).

La incorporación de Berredo se da en un contexto de transformación del sistema de seguridad local impulsado por la actual gestión, con eje en la prevención del delito, una mayor presencia de la Patrulla Municipal en las calles, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y una coordinación más eficiente con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y el Poder Judicial.

Durante la gestión de José Sánchez Sorondo, y junto al subsecretario Fernando Ruíz, se impulsó una profunda reorganización del sistema de seguridad municipal, con foco en la prevención, la presencia territorial y la respuesta en la vía pública. Bajo su gestión, bajaron todos los delitos graves en más de un 20%.

Se crearon las Brigadas de la Patrulla Municipal y se implementó una nueva estrategia de seguridad en el barrio La Cava, en Beccar, orientada a desarticular bandas criminales, prevenir delitos complejos desde su lugar de origen y recuperar el control del territorio. Desde abril, por primera vez en la historia, las Brigadas de la Patrulla Municipal ingresaron a patrullar el barrio y realizan operativos preventivos diarios junto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que fue desplegada de manera permanente en el partido. A este esquema se sumó la Gendarmería Nacional, que modificó su modalidad de trabajo y pasó de puestos fijos a un patrullaje dinámico.

La coordinación permanente entre el Municipio, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía General de San Isidro permitió obtener resultados concretos, con numerosos detenidos, secuestro de armas, decomiso de drogas y una mejora en la prevención del delito en todo el partido.

Además, se continuó equipando a los oficiales de la Patrulla Municipal para fortalecer su capacidad de respuesta en la calle, con la incorporación de armas menos letales Byrna, escudos antitumulto, cascos, tonfas, esposas y gas pimienta.

En paralelo, el municipio fortaleció la formación de los oficiales de la Patrulla Municipal, elevando las exigencias tanto en los cursos de ingreso como en la capacitación permanente. Los nuevos programas incorporan contenidos de seguridad operativa y criminología, con especial énfasis en la preparación física.

A lo largo de la gestión del Intendente Ramón Lanús, la Secretaría de Seguridad amplió el despliegue territorial hasta alcanzar las 130 patrullas, 39 motocicletas y recorridos preventivos a pie. También modernizó y expandió el sistema de videovigilancia, que hoy cuenta con 2.910 cámaras —equivalentes a nueve cada mil habitantes— y completó el cierre del Anillo Digital con 200 lectoras de patentes instaladas en los accesos y puntos estratégicos del distrito. Además, San Isidro es uno de los pocos municipios que integra y cruza en tiempo real la información sobre ciudadanos y vehículos con bases de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación. A su vez, el Centro de Operaciones y Monitoreo fue ampliado, modernizado y se encuentra próximo a ser inaugurado.

Otra de las herramientas fundamentales en la prevención del delito es el programa Ojos en Alerta. El mismo funciona desde hace dos años y permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas mediante WhatsApp, estableciendo un contacto directo y rápido con el Centro de Operaciones Municipal.

Con la designación de Berredo, la gestión busca profundizar esta política mediante la incorporación de un perfil con experiencia en conducción, planificación estratégica y gestión de organizaciones complejas.