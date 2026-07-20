El lujo cambió: ahora se mide en silencio, bosque y desconexión

Durante años, el turismo premium estuvo asociado a la exclusividad y el exceso. Hoy, cada vez más viajeros buscan algo mucho más difícil de encontrar: naturaleza, bienestar y tiempo para desconectarse del ritmo cotidiano.

Durante décadas, la industria turística construyó la idea de lujo alrededor de hoteles sofisticados, servicios exclusivos y destinos cada vez más lejanos. Sin embargo, los hábitos de consumo comenzaron a cambiar y con ellos también las prioridades de los viajeros.

En un contexto marcado por la hiperconectividad, el estrés cotidiano y la saturación de estímulos, la posibilidad de encontrar espacios de calma se convirtió en uno de los bienes más valorados. La naturaleza, el silencio y las experiencias vinculadas al bienestar dejaron de ser un complemento para transformarse en el principal motivo de viaje para muchas personas.

La tendencia está impulsando el crecimiento de escapadas cortas en entornos naturales, propuestas gastronómicas asociadas al origen de los productos y experiencias diseñadas para bajar el ritmo y reconectar con el entorno.

“Estamos viendo un cambio muy fuerte en las motivaciones de viaje. Antes predominaba la idea de aprovechar cada minuto con actividades y recorridos. Hoy muchas personas buscan exactamente lo contrario: espacios donde puedan detenerse, respirar y recuperar algo que se volvió escaso, que es el tiempo de calidad”, afirma Maximiliano Elías, presidente de El Americano.



(*) Cuando el entorno se convierte en la experiencia

Uno de los cambios más visibles es la creciente valoración del paisaje y del entorno natural. Los viajeros ya no eligen únicamente dónde dormir, sino cómo se sentirán durante toda la estadía.

La presencia de bosques, espacios abiertos, propuestas de bienestar y experiencias vinculadas a la naturaleza comenzó a tener un peso cada vez mayor en la decisión de viaje. No se trata solamente de infraestructura, sino de la posibilidad de desconectarse del ruido cotidiano.

En Monte Hermoso, esta tendencia encuentra expresión en propuestas como las desarrolladas por El Americano, un complejo turístico que apuesta a experiencias inmersivas en la naturaleza durante todo el año. Su glamping, ubicado dentro de un pinar y frente a una laguna, busca precisamente responder a esa demanda creciente de escapadas donde el entorno tiene tanto protagonismo como el alojamiento. A eso se suma un diferencial poco habitual para la costa bonaerense: un microclima natural generado por el bosque que reduce significativamente el impacto del viento y transforma la experiencia de permanencia al aire libre.



(*) El bienestar dejó de ser un lujo ocasional

La transformación también se refleja en el crecimiento de las propuestas orientadas al wellness. Spas, circuitos de relajación, gastronomía consciente y actividades vinculadas al bienestar dejaron de ser servicios complementarios para convertirse en protagonistas de muchas escapadas.

En El Americano, esa búsqueda se traduce en espacios como Xenote & Spa, inspirado en los cenotes mexicanos, donde la experiencia combina agua climatizada, circuitos de relajación y contacto con un entorno natural diseñado para desacelerar. La propuesta se complementa con experiencias gastronómicas que ponen el foco en el origen de los productos, incorporando pesca local, ingredientes de huerta propia y actividades como las cenas por pasos y degustaciones de vino que se realizan durante todo el año.

“El verdadero lujo hoy no pasa por la ostentación. Pasa por poder disfrutar de silencio, naturaleza, tiempo de calidad y experiencias que permitan desconectar de la rutina. Eso es lo que cada vez más personas están priorizando cuando deciden cómo y dónde pasar su tiempo libre”, agrega Maximiliano Elías.

La tendencia parece marcar un cambio de época. En un mundo donde casi todo está disponible de forma inmediata, aquello que se vuelve verdaderamente exclusivo ya no es el exceso, sino la posibilidad de detenerse. Y en esa nueva definición de lujo, el silencio, el bosque y el bienestar comienzan a ocupar el lugar que antes tenían otros símbolos de status.