La Provincia anunció un aumentó salarial del 7% para las fuerzas de seguridad

Además, la Provincia aumenta un 15% la inversión en el Servicio Alimentario Escolar y los programas destinados a niños y adolescentes (ver abajo)

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Economía, Pablo López.

Al respecto, López señaló: “Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”.

Este aumento para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López y agregó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.

(*) La Provincia aumenta un 15% la inversión en el Servicio Alimentario Escolar y los programas destinados a niños y adolescentes

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles. Fue en el marco de una conferencia de prensa celebrada este lunes por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Al respecto, Larroque sostuvo: “Por decisión política de nuestro Gobernador estamos multiplicando las herramientas para aumentar las prestaciones sociales y acompañar a los pibes, pibas y las familias bonaerenses en ese momento tan difícil”. “Este aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar es un esfuerzo inmenso para fortalecer una política troncal de nuestra gestión que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes”, agregó.

El incremento en el SAE comenzará a regir a partir de agosto, acumulando durante 2026 un 49,58%, por encima de la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026 (33,2%). De esta forma, aumentará la inversión mensual de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que representa un incremento de $16.400 millones por mes y un monto anual de $588.850 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda a estudiantes bonaerenses.

Además, se anunció que desde septiembre también se aplicará un 15% de aumento para las UDI y los Centros Juveniles: ambos programas acumularán un incremento del 43,75% durante 2026.

Las UDI son espacios de cuidado, atención alimentaria y acompañamiento destinados a niñas y niños de 45 días a 14 años. Allí la inversión anual pasará de $54.377 millones a $56.412 millones. Asimismo, en los Centros Juveniles -destinados a jóvenes de 14 a 29 años- se elevará de $10.282 millones a $10.857 millones.

Los anuncios forman parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para sostener y ampliar la política alimentaria escolar y los dispositivos de cuidado y acompañamiento destinados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo la inversión social en un contexto donde el Gobierno nacional se ha desentendido de sus responsabilidades y mantiene una deuda con la administración bonaerense de $17,8 billones.

“Desde que asumimos, triplicamos la cantidad de chicos que almuerzan en los colegios gracias a un despliegue histórico de infraestructura, con más de 400 comedores construidos o refaccionados, y equipamiento distribuido en los 135 distritos”, remarcó Larroque y agregó: “Mientras el Gobierno nacional le quita recursos a los sectores que más lo necesitan, en la Provincia respondemos con un Estado presente que ayuda a palear el ajuste del modelo de Javier Milei”.

Participaron el ministro de Economía, Pablo López; la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; los directores provinciales de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; de Juventudes Ayelén López; y de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino; además del director de Políticas Solidarias, Agustín Chenna.