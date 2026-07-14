Ya se entregaron cerca de 500 pares de anteojos a estudiantes en el primer semestre del año

Fue a través del programa “Para Verte Mejor”, con el propósito de fortalecer el aprendizaje de niños y niñas de escuelas primarias y especiales del distrito. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó del acto de entregas en los establecimientos N°19 y N°49 de Rincón de Milberg.

El Municipio de Tigre entregó en el primer semestre del 2026 casi 500 pares de anteojos a alumnos y alumnas del distrito. Esto tiene como objetivo continuar fortaleciendo las carreras educativas de niños y niñas del distrito.

“Con mucha alegría seguimos llevando adelante el programa ‘Para Verte Mejor’, que desde su inicio ya permitió entregar más de 16.000 pares de anteojos y, solo en lo que va de este año, alcanzó los 490. Para un niño contar con sus lentes significa poder aprender, concentrarse y desarrollar su trayectoria educativa en igualdad de oportunidades”, expresó la secretaria de Educación y Promoción Social.

En esta oportunidad la funcionaria – junto a su equipo de trabajo – encabezó dos nuevas entregas en las escuelas primarias Nº 19 y Nº 49 de Rincón de Milberg. Además, recorrió ambos establecimientos y dialogó con los directivos sobre el funcionamiento de las instituciones. También hizo entrega de nuevo material de trabajo destinado a cocineras y personal auxiliar.

“El programa ‘Para Verte Mejor’ es una herramienta muy importante para nuestros estudiantes, especialmente porque muchas de las familias son de bajos recursos y no tienen la posibilidad de acceder a unos anteojos. Ver bien no solo mejora su trayectoria educativa y el acceso a los aprendizajes, sino también su vida cotidiana, porque les permite desenvolverse mejor y descubrir el mundo que los rodea”, destacó María de los Ángeles Martínez; vicedirectora de la EP N°49 de Rincón de Milberg.

La iniciativa, que se lleva a cabo en conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre, se desarrolla desde 2008 en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE), contempla controles oftalmológicos en establecimientos educativos para alumnos de 1° y 6° grado, además de quienes requieren un seguimiento por patologías previamente detectadas. Tras la evaluación, los niños y niñas que necesitan corrección visual reciben la prescripción correspondiente y pueden elegir el armazón de sus anteojos.