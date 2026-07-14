San Isidro lanzó un plan de pagos online con importantes descuentos para regularizar deudas de tasas municipales

El municipio habilitó un sistema ágil para cancelar deudas fiscales desde el celular o la computadora. Hay quitas de hasta el 50% en intereses y del 100% en multas, según opten por cancelar en uno o tres pagos. También se habilitan otras opciones de 6, 12 y 24 cuotas.

El Municipio de San Isidro puso en marcha un novedoso Régimen de Facilidades de Pago diseñado para que los vecinos puedan regularizar sus deudas de manera rápida y sin necesidad de acercarse a una dependencia municipal. La medida alcanza a la tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales (más conocida como ABL), pero también se extiende a otras tasas y derechos municipales como: la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, Publicidad, Patentes de automotores y motos, entre otras.

La principal novedad de este plan de pagos es su formato: el trámite es completamente digital y se gestiona a través de la plataforma del ciudadano TESI. El objetivo oficial es doble: facilitarle la vida al vecino mediante el uso de nuevas tecnologías y volcar los recursos percibidos de forma directa en el mantenimiento del espacio público y la seguridad del distrito.

El programa ofrece un esquema de incentivos económicos que varían sustancialmente según la capacidad de pago y las cuotas que elija el contribuyente. La opción que ofrece el mayor nivel de alivio fiscal es el pago al contado para quienes salden el total de la deuda en una única cuota, dado que obtendrán un 50% de descuento en los intereses por mora y una bonificación del 100% en las multas.

Como alternativa intermedia, el plan en 3 cuotas permite fraccionar el monto adeudado con un 25% de descuento en intereses y una rebaja del 50% en multas, sumando la ventaja clave de no aplicar intereses de financiación.

Finalmente, para deudas más elevadas o presupuestos más ajustados, el plan de pagos permite abrir planes de 6 y 12 cuotas, cuyos montos mensuales se calculan de forma automática a través de la propia plataforma web.

(*) Cómo realizar el trámite online para adherirse al plan

Para iniciar el trámite, los contribuyentes deben acceder con su celular o computadora al portal oficial de TESI San Isidro tesi.sanisidro.gob.ar/gestion-tasas/. El circuito web consta de cuatro instancias consecutivas:

1) Ingreso seguro: La autenticación de identidad requiere un usuario validado a través de los portales oficiales de ARCA, ANSES o Mi Argentina.

2) Vinculación de la tasa: En la pestaña “Mis Cuentas”, el sistema ofrece una herramienta de búsqueda automática que detecta las partidas inmobiliarias o comerciales asociadas al CUIT del contribuyente. Si el radar no las detecta, se pueden dar de alta manualmente completando los datos fiscales y firmando una declaración jurada.

3) Registro del medio de pago: El usuario debe elegir de dónde se debitará el plan. Se aceptan cuentas bancarias mediante CBU, tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Respecto de los nuevos ecosistemas financieros, la reglamentación estipula de forma taxativa que el CVU no se acepta como medio de pago para planes en cuotas, quedando el pago en efectivo limitado solo a los planes de una sola cuota.

4) Validación final: Tras seleccionar la deuda y la cantidad de cuotas, el sistema calcula el importe de forma automática. El contribuyente firma digitalmente los términos y condiciones del plan y envía la presentación.

Una vez completado el formulario, el sistema procesa la información y envía un correo electrónico de confirmación al contribuyente en menos de una hora. Con esta herramienta, el municipio apuesta firmemente a la digitalización integral, promoviendo una recaudación más eficiente para el sostenimiento de los servicios públicos del partido.