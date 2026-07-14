Más de 100 vecinas recibieron el certificado de finalización de sus cursos realizados a través del programa Emprendedoras Rodantes

Autoridades del Municipio encabezaron la entrega que se desarrolló en el Centro Universitario Tigre (CUT). Se trata de una distinción otorgada que acredita que completaron los talleres de tejido, textil, telar y/o macramé.

En el Centro Universitario Tigre (CUT), autoridades del Municipio entregaron certificados a vecinas que completaron los talleres enmarcados en el programa Emprendedoras Rodantes.

“Es una iniciativa que incentiva el espacio de mujeres, donde sabemos que nos apoyamos entre todas. Contamos con un fuerte acompañamiento del intendente para formalizar este tipo de encuentros, donde también realizamos una escucha activa sobre las problemáticas y necesidades que tienen”, destacó la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.

En este contexto, representantes del Poder Ejecutivo reconocieron a más de 100 emprendedoras. Además, las vecinas recibieron un kit de artesanía para aplicar los conocimientos obtenidos.

“El taller que realicé la verdad que fue muy didáctico, las profesoras son divinas y se notó mucho el compañerismo y la contención en general del grupo. Es importante saber que el Municipio está presente en este tipo de actividades cuando necesitamos de ellos”, enfatizó Maria Alejandra, vecina que participó de la iniciativa.

A través del programa Emprendedoras Rodantes, el Municipio brinda capacitaciones de tejido, textil, telar y macramé. Se trata de un total de cuatro encuentros por curso que se dictan en las localidades de Troncos del Talar, General Pacheco, El Talar, Don Torcuato, Benavidez, Dique Luján, Tigre centro, entre otras.