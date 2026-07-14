13 de julio de 1913:  La estación Arroyo Pinazo pasa a llamarse José C. Paz

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

La empresa Buenos Aires al Pacifico, le compra a don Serafín Germano, unas tierras en el paraje Villa Altube en 1904 e inagura la estación Arroyo Pinazo el día 8 de octubre de 1906.

Cuando fallece Jose C. Paz el 10 de marzo de 1912, su amigo José Altube solicita al Ministro de Obras Públicas de la Nación cambiar el nombre de la estación.

El director de Ferrocarriles, el entonces Ingeniero Pablo Nogués, lo aprueba y el 5 de mayo de 1913 el Ministro Doctor José Bosch firma la resolución para el cambio de nombre.

El 13 de julio de 1913, pasa a llamarse José C. Paz en homenaje al periodista y ministro plenipotenciario fundador del diario La Prensa el 18 de octubre de 1869 y fallecido en Montecarlo el 10 de marzo de 1912.

Durante el año 1952, el 24 de enero precisamente, pasó a llamarse Manuel Pinazo la estación, situación que duraría hasta el 14 de diciembre de 1955 cuando el gobierno de facto firma el decreto por el cual la estación recupera el nombre de José C. Paz hasta el día de hoy.

JOSE C PAZ es hoy CIUDAD DEL APRENDIZAJE declarada por la UNESCO en 2021 y en 1966 fue declarada CIUDAD.

Es municipio autónomo desde el 10 de diciembre de 1995.

Desde el 10 de diciembre de 1999 podemos decir con justicia que es la TERCERA fundación y puesta en valor y progreso este postergado, hasta ese momento, distrito del conurbano bonaerense de la mano, gestión y conducción de Mario Alberto ISHII adquiriendo relevancia no solo regional sino nacional e internacional por cientos de obras que hicieron de “un municipio fallido e inviable” el 1999 a uno pujante y pleno de futuro hoy día!