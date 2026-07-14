75 detenidos y secuestro de armas y drogas en el nuevo esquema de operativos en La Cava

El trabajo coordinado entre el Municipio, la Provincia y la Nación permitió realizar 75 detenciones en los últimos tres meses, identificar a 2.796 personas, controlar 979 vehículos y secuestrar droga y armas de fuego.

Estos resultados reflejan el impacto del nuevo esquema de seguridad implementado en La Cava a partir del ingreso de la Patrulla Municipal y del trabajo articulado con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. La estrategia combina operativos diarios, presencia permanente de las fuerzas de seguridad y patrullajes preventivos en los sectores de mayor conflictividad.

En los últimos tres meses, este despliegue permitió concretar 75 detenciones, identificar a 2.796 personas y controlar 979 vehículos en el marco de los operativos de saturación que se desarrollan de manera coordinada.

Por primera vez en la historia del barrio, las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal ingresan diariamente a La Cava para trabajar en conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional.

Según explicaron desde la Secretaría de Seguridad, el objetivo es reforzar la presencia del Estado en el territorio, prevenir el delito y brindar una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

“La decisión fue recuperar el territorio con una presencia permanente del Estado. Hoy los resultados muestran que ese camino era el correcto”, sostuvo el intendente Ramón Lanús al referirse al nuevo esquema de seguridad implementado en La Cava.

La nueva estrategia dejó atrás los operativos fijos realizados desde contenedores ubicados lejos de los puntos críticos. En su lugar, se implementó un esquema de controles estáticos y dinámicos, con recorridas permanentes y presencia activa en las zonas de mayor conflictividad. A este dispositivo se suman los operativos “Vuelta a Casa”, que refuerzan la prevención en los horarios de mayor circulación de vecinos.

Además de las detenciones y los controles preventivos, el trabajo coordinado permitió reunir pruebas que derivaron en múltiples órdenes de allanamiento libradas por la Justicia, principalmente en investigaciones por tenencia ilegal de armas y comercialización de drogas.

Como resultado de estos procedimientos, se secuestraron drogas, armas de fuego de distintos calibres y cartuchos de munición. De los operativos participan las Brigadas de la Patrulla Municipal de San Isidro junto con el Grupo Táctico Operativo (GTO), la Dirección Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDITDI), la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y la Gendarmería Nacional, en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de San Isidro.

Entre los procedimientos más recientes, los oficiales detuvieron a un joven que intentó escapar al advertir la presencia policial. Durante la requisa le secuestraron una pistola automática calibre 22 con ocho municiones, por lo que fue aprehendido por portación ilegal de arma de uso civil.

En otro operativo, un hombre arrojó dos bolsas de nylon por encima de los techos de viviendas linderas al detectar la presencia policial. Al recuperarlas, los efectivos comprobaron que contenían 30 envoltorios con un total de 70,3 gramos de cocaína, por lo que también fue detenido.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron: “La presencia permanente de los equipos, tanto de día como de noche, fortaleció la prevención del delito y mejoró la percepción de seguridad entre los vecinos. La articulación entre las fuerzas federales, provinciales y municipales consolidó un modelo de intervención basado en la ocupación territorial, la presencia constante y el trabajo coordinado para recuperar el orden y seguir reduciendo la violencia en La Cava”.