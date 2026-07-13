El Rotary Club de El Talar realizó su cambio de autoridades con la presencia del intendente Julio Zamora

El jefe comunal durante el encuentro renovó el compromiso del Municipio con la institución. La presidente saliente Dina Pérez realizó el intercambio con Diego Heuguerot, quien ocupará el cargo hasta junio de 2027.

El intendente Julio Zamora estuvo presente en el cambio de autoridades del Rotary Club de El Talar. El jefe comunal renovó el compromiso del Municipio con la institución en pos del bienestar de la comunidad.

“Estuvimos acompañando al Rotary Club de El Talar, entidad que realiza un trabajo continuo en beneficio de los vecinos. Desde el Municipio vamos a continuar articulando con las instituciones y participando de sus proyectos para lograr una comunidad mucho mejor”, dijo Zamora.

La ceremonia comenzó con una cena compartida entre los presentes. La presidente saliente Dina Pérez llevó adelante el intercambio con Diego Heuguerot, quien ejercerá el cargo hasta junio de 2027.

El intendente Zamora dedicó unas palabras a la institución, donde remarcó el trabajo que realizan por los vecinos y vecinas. Finalmente, se hizo el cambio de autoridades de la Rueda Interna Femenina y se realizó una ofrenda floral por la actividad realizada.

El Rotary Club es una red mundial integrada por más de 1 millón de personas que buscan solucionar problemáticas de la comunidad y lograr un cambio perdurable en diferentes partes del mundo.