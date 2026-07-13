Importante reunión

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 12 de julio tuve el honor de participar, en la Parroquia San Jorge -Absalón Rojas 363, ciudad de Santiago del Estero-, de la Visita Pastoral de Su Eminencia el Arzobispo Santiago El Khoury, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía.

La parroquia está a cargo del Padre Gregorio Makantasis.

Fue una jornada muy especial en la que compartí con toda la comunidad la Divina Liturgia presidida por el Arzobispo. Luego, un refrigerio fraterno nos permitió el encuentro, el diálogo y el fortalecimiento de los lazos de fe.

Agradezco profundamente la calidez con la que fui recibido y la oportunidad de vivir este momento de comunión con el pastor y los hermanos de la comunidad.