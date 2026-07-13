Se inició la obra para conectar el Paseo del Águila con el Parque Alvear y el Río

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús anunció el inicio de las obras del nuevo paseo costero que unirá el Parque El Águila con el Parque Alvear y el Río.

Esta intervención convertirá a dicho tramo en el más largo de costa ininterrumpida peatonalmente de San Isidro, con 907 metros lineales de costa liberados y conectados, desde El Águila hasta Puerto Libre inclusive.

Se trata de una obra que forma parte del Plan Costero. En total se recuperarán en la zona unos 2.350 metros cuadrados de costa que se encontraban ocupados. Sobre este nuevo espacio público se construirá un paseo costero integrado que incluirá un sendero aeróbico y peatonal, mejoras en el muro de contención existente, parquización, luminarias que respeten el entorno natural y nuevo mobiliario urbano. La obra ya inició y tiene un plazo estimado de tres meses. El proyecto fue desarrollado por la Secretaría de Planeamiento Urbano en conjunto con la Secretaria de Ambiente y Espacio Público del municipio y la obra será 100% ejecutada por el privado.

El nuevo corredor costero conectará el Parque El Águila al norte con el Parque Alvear y el Río al sur, liberando todo el frente costero y reconvirtiendo una zona actualmente afectada por cerramientos e intervenciones privadas en un espacio público abierto, accesible y continuo para todos los vecinos.

“Nuestra costa es de los vecinos, por eso seguimos trabajando para recuperarla, mejorarla y protegerla”, destacó el intendente Ramón Lanús en un video en sus redes sociales. “Con esta obra logramos el tramo ininterrumpido más largo de nuestra costa, devolviéndole a los vecinos 907 metros de río sin barreras. Seguimos avanzando en la recuperación definitiva del frente costero para que sea público y para que todos los vecinos lo puedan disfrutar. Queremos un San Isidro que deje de darle la espalda al río”, agregó.

(*) Plan Costero de San Isidro

La recuperación del espacio público en la costa de San Isidro se está implementando de manera sostenida en el marco del Plan Costero, una iniciativa estratégica que ya registra importantes avances. En este contexto, el Municipio ha liberado hectáreas de costa que estaban ocupadas o con acceso restringido para crear un paseo costero continuo.

En esta misma zona, se dio de baja un proyecto de viviendas privadas y se recuperó un terreno municipal de 1.400 m² en Alvear y el río, que estaba ocupado por un gimnasio privado.

Además, en el límite con San Fernando se puso en valor el Paseo Costero 33 Orientales, recuperando más de 5.000 m² de espacio público con zonas recreativas, áreas de esparcimiento, espacios verdes y juegos. Por último, se demolieron y parquizaron dos inmuebles en el bajo de Roque Sáenz Peña que funcionaban con permisos precarios desde 1996, incorporando 9.775 m² al dominio público.

En febrero de este año se firmó un acuerdo histórico con la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual ésta delega al Municipio la tenencia y administración de 15 parcelas costeras de aproximadamente 500.000 metros cuadrados. Este convenio fortalece el marco institucional y permite avanzar con mayor certeza en la implementación del Plan Costero, que busca promover una costa integrada, accesible y de calidad para todos los vecinos y quienes visitan San Isidro.