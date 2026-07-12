Entrevista a Renzo Piqué, músico

“Para mí, escribir una canción es una forma de conocerme. No puedo sentarme y decir: ‘Hoy voy a escribir una canción’, porque simplemente no funciona así. Necesito que haya algo emocional que me esté movilizando, alguna situación que todavía no logro comprender”.

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo fue elegir la música?

– Yo creo que, en realidad, la música me eligió a mí. Desde muy chico estuve rodeado de ella. Mi mamá escuchaba mucha música clásica, mi papá era muy del folclore y mi abuela del tango, así que crecí en un ambiente donde la música siempre estaba presente. Ya en la adolescencia, cuando el rock nacional argentino estaba en pleno auge, apareció una persona muy importante para mí: un compañero del colegio, Gabriel Yacaerse, que era el único guitarrista del curso. Yo lo admiraba muchísimo. Cada vez que nos juntábamos me enseñaba algo nuevo, me daba consejos y me iba despertando las ganas de agarrar una guitarra. Gracias a él empecé con mis primeros acordes y, sin darme cuenta, comenzó un camino que ya nunca abandoné.

– ¿Cómo surgió el tema “Acorralado en la estructura”?

– “Acorralado en la estructura” nació a partir de romper una estructura que había sostenido durante muchos años. Siempre digo que dentro de mí viven dos gemelos: uno es programador y el otro es músico. Durante más de diez años fue el programador quien estuvo al frente, construyendo una empresa de software que me diera la estabilidad necesaria para que, llegado el momento, el músico pudiera desarrollarse sin las limitaciones económicas que muchas veces tiene el arte.

La canción apareció una madrugada, alrededor de las cuatro de la mañana, después de escuchar la primera maqueta de “Paracaídas”. Estaba parado en la puerta de mi garage, completamente emocionado, sintiendo un montón de cosas que no lograba entender racionalmente. Escribir esa canción fue la forma de poner en palabras todo lo que estaba viviendo. De alguna manera, “Acorralado en la estructura” no solamente cuenta una historia: me ayudó a entenderme a mí mismo y a comprender el momento que estaba atravesando.

– ¿Cómo es escribir una letra?

– Para mí, escribir una canción es una forma de conocerme. No puedo sentarme y decir: “Hoy voy a escribir una canción”, porque simplemente no funciona así. Necesito que haya algo emocional que me esté movilizando, alguna situación que todavía no logro comprender.

Cuando eso pasa, agarro la guitarra y empiezo a tocar. La letra aparece sola, junto con la melodía. Lo más curioso es que muchas veces termino de escribir, vuelvo a leer lo que salió y recién ahí entiendo qué era lo que realmente me estaba pasando. Es como si el corazón escribiera primero y la cabeza interpretara después. Ese proceso de autodescubrimiento es, probablemente, la razón principal por la que sigo componiendo.

– ¿Qué te llevó a ser músico?

Más que elegir ser músico, creo que necesité ser músico. Descubrí que escribir canciones era la mejor manera de entender cosas que racionalmente no podía explicar. Cuando escribo, quien habla no es la cabeza: habla el corazón. Después vuelvo a leer esas letras y recién ahí entiendo muchas emociones que estaban guardadas.

También existe un deseo muy humano de trascender, de que mi nombre no se pierda con el paso del tiempo. Me gustaría que mis canciones puedan seguir hablando por mí dentro de muchos años. Pero, por encima de todo, la mayor satisfacción aparece cuando alguien escucha una canción y me dice: “Eso que escribiste también habla de mí”. Ahí entiendo que la música cumplió su propósito.

– ¿Cómo es ser músico en estos tiempos?

– Ser músico en estos tiempos es un desafío enorme porque hoy no alcanza solamente con hacer buenas canciones. También hay que entender cómo funciona el mercado, cómo consume la gente y cómo cambiaron las reglas con las plataformas digitales.

Vivimos en una época donde todo sucede muy rápido. Muchas veces una canción tiene apenas unos segundos para captar la atención de quien la escucha. Eso obliga a pensar también en cómo presentar una obra sin perder su esencia.

Creo que el verdadero desafío está en encontrar un equilibrio: adaptarse a las nuevas formas de consumir música sin resignar la identidad artística. Uno tiene que aprender a convivir con las herramientas y las exigencias de esta época, pero sin dejar de contar las historias que realmente quiere contar. Al final, las tendencias cambian; la autenticidad es lo único que permanece.

– ¿Dónde pueden adquirir tu música?

– Mi música está disponible prácticamente en todas las plataformas digitales: Spotify, YouTube, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music y muchas otras plataformas de streaming alrededor del mundo.

En mi canal de YouTube también pueden encontrar los videos de la presentación oficial de mi primer disco, además de entrevistas y otro material relacionado con mi carrera.

– ¿Cómo pueden seguirte en redes sociales?

Es muy sencillo. Me buscan como Renzo Piqué. Siempre aclaro que Renzo es con Z, y Piqué se escribe igual que el apellido del futbolista español… aunque sin Shakira. Por suerte pude unificar el mismo nombre de usuario en prácticamente todas las plataformas, así que si buscan “Renzo Piqué” en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify o cualquier otra red, me van a encontrar enseguida.

– ¿Qué cantante o grupo de música te gusta?

– Mi mayor influencia musical es, sin dudas, Gustavo Cerati. Es el artista que más admiro por su forma de componer, de producir y de entender la música.

También me marcaron muchísimo Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro y Divididos. Escuché mucho a Lisandro Aristimuño y, a nivel internacional, bandas como The Beatles, U2 y Oasis. Además disfruto muchísimo de la música clásica y del tango. Creo que todas esas influencias, aunque sean muy distintas entre sí, terminaron formando mi identidad como compositor.

– ¿Qué formación tenés en música?

– Mi formación fue prácticamente autodidacta. Nunca estudié en un conservatorio ni hice una carrera formal de música. Siempre aprendí mucho de oído, investigando, escuchando discos y tratando de entender por qué las canciones que me emocionaban funcionaban de la manera en que funcionaban.

Sí manejo conceptos de armonía y escalas porque son herramientas que amplían muchísimo las posibilidades para componer, pero nunca me llevé demasiado bien con la teoría musical tradicional. Siempre digo, medio en broma y medio en serio, que me cuesta muchísimo conectar con esa parte tan académica.

Lo único que estudié f, porque necesitaba encontrar mi propia voz y dejar de imitar inconscientemente a los artistas que tanto admiraba. Todo lo demás fue mucha práctica, mucha curiosidad y muchísimas horas de guitarra.

– ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una letra y música en esta etapa?

– No tengo un tiempo fijo. Cuando aparece la necesidad de escribir, el proceso suele ser bastante intenso. En una misma sesión de una, dos o tres horas puede nacer prácticamente toda la canción: el concepto, la melodía y entre el 80 y el 100 % de la letra.

Empiezo probando acordes con la guitarra, aparecen melodías, algunas frases empiezan a repetirse y la canción va tomando forma de manera muy natural. Después llega otra etapa más técnica, donde corrijo algunas palabras, ajusto el silabeo, reviso la métrica o hago cambios en la armonía. Pero la esencia de la canción nace casi siempre en ese primer impulso creativo.