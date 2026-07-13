Julio Zamora: “Los adultos mayores son los protagonistas de nuestra comunidad”

“Por eso incorporamos espacios seguros y cómodos para que puedan disfrutar”… Fue el mensaje del intendente de Tigre en el marco de la celebración por el Día de la Independencia, en el Polideportivo de la Tercera Edad. Allí, el Gobierno comunal puso en valor el espacio recreativo con trabajos de parquización, iluminación pensados para promover el encuentro, la actividad física y la integración

En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, el intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente en el Polideportivo de la Tercera Edad de Rincón de Milberg, donde el Municipio puso en valor el espacio recreativo. Durante la jornada, los presentes compartieron una jornada a puro baile y diversión.

“Es una enorme alegría compartir este evento con nuestros adultos mayores, que son protagonistas de la vida de nuestra comunidad. Estos encuentros fortalecen los vínculos, promueven la integración y nos permiten celebrar una fecha tan importante para nuestra historia en un espacio de amistad y compañerismo”, destacó el jefe comunal de Tigre.

Y agregó: “Desde el Municipio seguimos invirtiendo en la puesta en valor de los polideportivos porque entendemos que son lugares fundamentales para el bienestar de los vecinos y vecinas. Queremos que las personas mayores cuenten con espacios seguros, cómodos y de calidad para realizar actividades, encontrarse y disfrutar de una vida activa”.

La puesta en valor incluyó la recuperación de una cancha de bochas que se encontraba en desuso, la incorporación de nuevas áreas parquizadas e iluminadas, cartelería y mejoras integrales en el predio, con el objetivo de generar un ámbito más seguro y confortable para los vecinos y vecinas.

“Con mucha alegría estamos acompañando a nuestros adultos mayores en este polideportivo, un espacio donde vienen a divertirse, compartir y realizar distintas actividades. Me enorgullece que tengamos un intendente que piense en ellos y les de el lugar que se merecen después de toda una vida de trabajo. En un contexto difícil, verlos disfrutar, encontrarse y generar nuevos vínculos es, sin dudas, lo más lindo que nos puede pasar”, declaró la secretaria de Educación Promoción Social; Gisela Zamora.

Durante la jornada, más de un centenar de personas mayores participaron de distintas propuestas recreativas. Entre las actividades previstas hubo encuentros de tejo, exhibiciones de bailes tradicionales y un torneo amistoso de bochas. Además, los vecinos y vecinas disfrutaron de un almuerzo en comunidad.

El salón de usos múltiples estuvo ambientado con motivos patrios para acompañar los festejos por el 9 de Julio, generando un espacio de celebración y encuentro para toda la comunidad.

Gabriela Farías, vecina de Tigre Centro, expresó: “Es algo muy importante para la gente de la tercera edad, que viene a hacer folclore, a usar las canchas y a compartir su tiempo. Muchos están solos, por eso es muy bueno que siempre se los tenga en cuenta”. Además, valoró las distintas propuestas que se desarrollan en el polideportivo, al señalar que “la gente se siente contenida y encuentra un lugar para estar juntos y acompañarse”.