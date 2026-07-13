Nardini entregó 1989 nuevos diplomas a egresados del Centro Municipal de Estudios

De la mano del intendente Leo Nardini, el municipio de Malvinas Argentinas hizo entrega de los diplomas de egresados a 1.989 estudiantes del primer cuatrimestre del Programa de Oficios y Salidas Laborales del Centro Municipal de Estudios en el Polideportivo Braian Toledo de Los Polvorines.

Acompañaron al intendente los integrantes de la Secretaría de Educación y Deportes: el secretario Lic. Daniel Morard, el subsecretario Prof. Alfredo Sánchez, la directora de Articulación de DIEGEP Daiana Castiglia e integrantes del Ejecutivo local. Juntos realizaron un emocionante acto que realzó el valor de la educación gratuita y de calidad como herramienta fundamental de una sociedad que invierte en el desarrollo personal y comunitario.

El Centro Municipal de Estudios, dependiente de la Secretaría de Educación, fue creado para acercar a los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas la posibilidad de acceder a estudios de calidad y favorecer la inclusión laboral. Los más de 60 cursos que se dictan actualmente brindan a jóvenes y adultos formación continua vinculada al mundo del trabajo, permitiendo que miles de vecinos y vecinas generen sus propios emprendimientos y se desarrollen profesionalmente. Al día de hoy, ya son 20.000 personas las que pasaron por el espacio y cuentan con su certificado de egreso.

El intendente en su discurso resaltó: “A mí me hubiese encantado estar en su lugar, pero hace años no existía el Centro de Oficios, ni la voluntad política para crearlo ni de dar accesibilidad a la educación a quienes no pueden pagarla. El lugar era un depósito de autos. A nosotros nos pone orgullosos que gracias a su apoyo a la gestión pudimos llevar adelante este programa que les da una herramienta más para la vida y para la inserción laboral, que es lo más digno que puede tener una persona. Gracias por eso”.

En el Centro se dictan cursos como chef, pastelería, barbería, ayudante de sommelier, mecánica automotriz, carpintería, y los englobados en Malvinas Tech que ofrecen alternativas para empleos del futuro: Robótica, Programación, Inteligencia Artificial, Desarrollo de Videojuegos y Marketing Digital, entre muchas otras. Este 2026 se suma la novedad de que la certificación también está avalada por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), jerarquizando y ampliando aún más las posibilidades reales de acceder a un empleo genuino.

Este cuatrimestre, además de los casi 2.000 egresados de cursos de formación, 978 personas se capacitaron a través de la modalidad masterclass, fortaleciendo su conocimiento y potenciando su desarrollo profesional.

Al concluir, Nardini transmitió un mensaje de valoración hacia lo comunitario y de esperanza para el futuro: “Hoy, en momentos donde todos buscan la discordia y la diferencia, aprovechen para compartir este logro, sentirse orgullosos. Abracémonos, démonos una palabra de aliento. Recuperemos esa humanidad que nos quieren hacer perder. Que no nos quiten la alegría de ser argentinos que quieren un futuro mejor. Es lo que queremos construir desde el municipio, y vamos a seguir trabajando para que ésta sea una política que perdure en el tiempo y sea cada vez mejor. Felicitaciones”.