Presente el decano de la Facultad Regional General Pacheco (FRGP) de la UTN

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El encuentro, con el Ingeniero Enrique Vera, realizado en la sala de despacho privada de la Municipalidad, contó con el senador bonaerense, vicepresidente primero de la Cámara, Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO e intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Ishii, acuerdo que consolida a José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje reconocida por la UNESCO.

La llegada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), institución insignia con impronta federal y un rol clave en el desarrollo industrial y tecnológico del país, permitirá que miles de jóvenes y vecinos accedan a educación superior pública, gratuita y de calidad sin necesidad de trasladarse fuera del partido.

“Más educación, más futuro y más oportunidades para nuestra gente”, destacó Mario Ishii a través de sus redes sociales.

Con más de 112.000 estudiantes a nivel nacional y una trayectoria de excelencia vinculada a la tecnología y la industria, el desembarco de la UTN en el municipio potenciará el perfil profesional de la comunidad.

En los próximos días, a través de los canales oficiales del municipio, se brindarán los detalles sobre la oferta académica, las carreras disponibles y el cronograma de inscripción para el ciclo lectivo que comenzar el 24 de agosto.