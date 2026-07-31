El municipio de Malvinas Argentinas lanza una herramienta para habilitar comercios de manera digital

El municipio de Malvinas Argentinas incorporó una nueva herramienta de autogestión que permite iniciar el trámite de habilitación comercial de manera digital, desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

La iniciativa forma parte de Malvinas Más Digital, que continúa ampliando los servicios disponibles para los vecinos.

Con esta nueva herramienta, los comerciantes podrán iniciar el trámite de habilitación de nuevos comercios desde su celular o PC, agilizando y simplificando un procedimiento que hasta ahora debía realizarse de manera presencial.

La gestión puede iniciarse desde el sitio web del municipio https://www.malvinasargentinas.gob.ar/, a través del chat de Malvi por WhatsApp (11-7120-8888) o desde la aplicación Malvinas Más Digital.

La herramienta está destinada a la habilitación de nuevos comercios de hasta 100 mts2. Los establecimientos que superen esa superficie deberán realizar el trámite de manera presencial en el Palacio Municipal, en la Oficina de Habilitaciones, ubicada en la planta baja.

Con esta incorporación, el municipio continúa impulsando procesos más ágiles, simples y digitales, facilitando la autogestión de trámites para los vecinos de Malvinas Argentinas. Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse a través de los mismos canales habilitados para iniciar el trámite.