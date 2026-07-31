El plan hidráulico de San Isidro ante las alertas climáticas

La ampliación de la red pluvial, el mantenimiento de las estaciones de bombeo y la limpieza y mantenimiento de los sumideros son tareas que se realizan de manera continua.

El Municipio de San Isidro lleva adelante distintas obras y tareas de mantenimiento para prevenir la acumulación de agua en distintos puntos y localidades con un Plan Hidráulico general que tiene varios ejes de acción. Se trata de obras fundamentales para fortalecer la infraestructura hidráulica, mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y reducir riesgos ante eventos climáticos extremos.

El sistema de drenaje pluvial de San Isidro cuenta con dos subsistemas: el mayor, de escurrimiento superficial, está formado por las calles, que funcionan como canales; por las que circula y se acumula el agua hasta ser captada por los sumideros (bocas de tormenta). El menor, de conducción, está formado por la infraestructura de conductos subterráneos. Ambos subsistemas, trabajan en conjunto, para conducir el agua de lluvia hacia la zona de descarga (Río de La Plata), en general, siguiendo el recorrido de los antiguos cursos de agua naturales (arroyos). Junto con los sumideros, las cámaras de inspección, los conductos secundarios y los grandes conductos aliviadores, forman parte del sistema hidráulico general del municipio.

Además, frente a las alertas climáticas globales, Defensa Civil – bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad municipal – intensificó sus planes de contingencia ante la alerta climática. El organismo ejecuta un monitoreo diario de los niveles de alerta basados en reportes de entes nacionales y provinciales, con especial foco en tormentas de gran magnitud y sudestadas o crecidas del río.

Como parte de las acciones preventivas, las cuadrillas realizan controles frecuentes sobre la red de infraestructura urbana y los dispositivos pluviales en los sectores históricamente vulnerables a la acumulación temprana de agua. Asimismo, el municipio se encuentra consolidando los enlaces de coordinación y los protocolos de emergencia con distintas fuerzas operativas, garantizando una respuesta inmediata y articulada ante cualquier eventualidad meteorológica.

Aliviador Alto Perú

Con la mega obra del Aliviador Alto Perú, se está mejorando el escurrimiento del agua de lluvia en distintos sectores de Beccar.

Obras hidráulicas en Barrio Ferroviario (Boulogne)

Los trabajos que se están llevando adelante en El Barrio Ferroviario prevén tareas de ejecución de la red pluvial, esta es fundamental para lograr el escurrimiento del agua ante lluvias y la prevención.

Estaciones de bombeo

Se vienen realizando intervenciones en todas las estaciones, donde se ejecutaron trabajos de mantenimiento general, reparación y recuperación de equipamiento que se encontraba deteriorado o fuera de servicio. Además, el Municipio recuperó bombas que permanecían en reparación desde la gestión anterior, realizó tareas de limpieza de fondos de cámaras y canales de salida, y rellenó sectores del albardón que estaban por debajo del nivel adecuado.

Tareas de limpieza continuas en sumideros y guardaganados

Los equipos de Higiene Urbana realizan tareas de desobstrucción y mantenimiento en los más de cuatro mil sumideros y ciento setenta kilómetros de conductos que hacen a la red pluvial del distrito, utilizando personal y camiones especializados para dichas tareas.

Adicionalmente, frente a las alertas de emergencias meteorológicas, se realizan tareas especiales de mantenimiento preventivo, que se desprenden del análisis de la información que se recopila en cada lluvia, de forma de detectar las zonas más críticas en cuanto a la acumulación de agua, y así evitar inundaciones y anegamientos que perjudiquen a los vecinos.

Por último, desde 2024 comenzó la puesta en valor de los tableros eléctricos en las 10 bombas depresoras más requeridas del bajo de San Isidro.