Más de 2.100 chicos y chicas fueron atendidos a través del Programa PADI del Municipio de Tigre

El Gobierno local continúa fortaleciendo las políticas de prevención y cuidado de la salud en instituciones deportivas de la comunidad. En el primer semestre del año, llevó adelante controles médicos en 42 clubes del partido donde se atendieron a niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años.

El Municipio de Tigre continúa llevando adelante el Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI) en distintas instituciones del partido. En el primer semestre, se realizaron 75 operativos, alcanzando más de 2.100 jóvenes atendidos y más de 950 vacunas de calendario aplicadas.

En cada jornada, equipos de salud del Municipio de Tigre efectuaron controles médicos integrales con el objetivo de acompañar el desarrollo de los jóvenes que practican actividades deportivas en clubes de barrio, promoviendo la detección temprana de posibles problemas de salud, la prevención de enfermedades y garantizando el acceso al calendario nacional de vacunación.

Los operativos se desarrollaron en instituciones de todas las localidades del distrito, entre ellas el Club Atlético Caza y Pesca, Club Social y Deportivo El Arco, Club Social y Deportivo El Talar , Asociación Mutualista y de Fomento de Don Torcuato, Club Defensores de Rincón, Club Social y Deportivo El Embrujo, Nacional FC, Club Social y Deportivo Juventud, Club Atlético y Social Excursionistas, entre otros.

El PADI es una iniciativa del Municipio de Tigre que acerca controles de salud gratuitos a los clubes de barrio para que niños, niñas y adolescentes puedan obtener el apto físico deportivo y acceder a controles clínicos y vacunación en un mismo lugar. La propuesta busca facilitar el acceso a la salud, acompañar el crecimiento de las infancias y fortalecer el rol social y deportivo de las instituciones de la comunidad.

Para obtener más información sobre los operativos, la comunidad puede comunicarse con el área de Entidades Intermedias al 11-6211-1976 o escribir al correo [email protected].