Cencosud y Cinemark inauguran un nuevo complejo de 5 salas en Factory Parque Brown

El nuevo complejo suma 986 butacas con salas en formato 2D y 3D, además de butacas D-Box, reforzando la propuesta de entretenimiento y ocio del centro comercial.

Cencosud y Cinemark celebraron la apertura oficial de un nuevo complejo de cines en Factory Parque Brown, que abrió sus puertas al público el pasado jueves 16 de julio y que hoy formalizó su inauguración con un acto de corte de cinta.

“La llegada de Cinemark a Factory Parque Brown refuerza nuestra apuesta por el entretenimiento como eje de la propuesta de nuestros centros comerciales. Sumar un complejo de cines de esta categoría enriquece la experiencia de los visitantes y consolida al shopping como un espacio de encuentro para toda la familia. Junto a un socio como Cinemark, seguimos trabajando para servir de forma extraordinaria en cada momento”, declaró Sebastián Nuñez, gerente general División Shopping Cencosud Argentina.

El acto contó con la presencia de Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Sebastián Nuñez, gerente general División Shopping Cencosud Argentina y Martín Alvarez Morales, gerente general de Cinemark Argentina, quienes encabezaron el corte de cinta que dio inicio formal a esta nueva etapa. La jornada incluyó un desayuno de bienvenida y la proyección en exclusiva de La Invitación.

“Esta nueva apertura representa un paso muy importante para Cinemark. Estamos entusiasmados de llegar a Factory Parque Brown con esta propuesta pensada para que los espectadores disfruten del cine con los más altos estándares de calidad”, destacó Martín Alvarez Morales, Gerente General de Cinemark Argentina

(*) Acerca de la División Shopping de Cencosud

La División Shopping Centers, presente en la Argentina desde 1982, reúne 17 centros comerciales en ubicaciones estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Provincia de Buenos Aires y el interior del país. Conforman la División Shopping Centers de Cencosud en la Argentina: Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar, Portal Palermo, Portal Lomas, Portal Escobar, Portal Rosario, Portal Tucumán, Portal Salta, Portal Santiago, Portal Patagonia, Portal Los Andes, Portal Trelew, Portal Rio lV, Factory Parque Brown, Factory San Martín y Factory Quilmes.